¡Ú°ÙÂØ¡Û°ÙÂØ²ðÆþ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©

¡Ö²ðÆþ¤ÏÆÃÄê¤Î¿å½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÍÆ°¤¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Î°ÕÌ£
ÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤Ï¡¢2022Ç¯¤È2024Ç¯¤ËÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤²ðÆþ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤ÎºÇ½é¤Î²ðÆþ¤Ï9·î22Æü¤Ç¿å½à¤Ï145±ßÄøÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤ÎºÇ½é¤Î²ðÆþ¤Ï4·î29Æü¤Ç¿å½à¤Ï160±ßÄøÅÙ¤È¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²ðÆþ¤ò³«»Ï¤·¤¿¿å½à¤Ï2022Ç¯¤È2024Ç¯¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤³¤ì¤ò120ÆüMA¡Ê°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢2022¡¢2024Ç¯¤È¤âºÇ½é¤Î²ðÆþ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿å½à¤Ï120ÆüMA¤ò7¡óÁ°¸å¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£
Æ±¤¸¤¯¡¢ºÇ½é¤Î²ðÆþ¿å½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ5Ç¯MA¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2022¡¢2024Ç¯¤È¤â¤½¤ì¤ò3³äÄøÅÙ¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡Ê¿ÞÉ½2»²¾È¡Ë¡£°ÙÂØ²ðÆþ¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë»°Â¼ºâÌ³´±¤Ï¾ï¡¹¡¢¡Ö²ðÆþ¤ÏÆÃÄê¤Î¿å½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÍÆ°¤¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿2022Ç¯¤È2024Ç¯¤Î²ðÆþ³«»Ï¿å½à¤¬°ã¤¦°ìÊý¤Ç¡¢°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»°Â¼ºâÌ³´±¤ÎÀâÌÀ¤ÈÉä¹ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î5Ç¯MA¤«¤¤Î¥Î¨¡Ê1990Ç¯～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
Ã»´ü¤ÈÃæÄ¹´ü¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¡ÖµÞ²á¤®¤ë±ß°Â¡×¤ÎÌÜ°Â
É¬¤º¤·¤â¡¢Åö¶É¤¬120ÆüMA¤È5Ç¯MA¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Á°¼Ô¤ò5¡ó°Ê¾å¤ÈÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¡ÖÃ»´üÅª¤ËµÞ²á¤®¤ë±ß°Â¡×¡¢¤½¤·¤Æ¸å¼Ô¤ò3³äÁ°¸å¾å²ó¤Ã¤¿¿å½à¤ò¡ÖÃæÄ¹´üÅª¤ËµÞ²á¤®¤ë±ß°Â¡×¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤Ç¤Ï¸½ºß¤Ï¤É¤¦¤«¡£ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î120ÆüMA¤Ï¡¢1·î14Æü»þÅÀ¤Ç152±ßÄøÅÙ¡£¤³¤Î¤¿¤áÌÜÀèÅª¤Ë¤Ï160±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È120ÆüMA¤ò5¡ó°Ê¾å¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ç¤â¡¢¡ÖÃ»´üÅª¤ËµÞ²á¤®¤ë±ß°Â¡×¤È¤·¤Æ²ðÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î5Ç¯MA¤ÏÂ²¼¤Ç138±ßÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢160±ß¤Ç¤â¤½¤ì¤ò15¡óÄøÅÙ¾å²ó¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£ÅöÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ5Ç¯MA¤òÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤¬3³ä¾å²ó¤ë¤Î¤Ï179±ß¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê°ìµ¤¤Ë180±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤«¤é¡ÖÃæÄ¹´üÅª¤ËµÞ²á¤®¤ë±ß°Â¡×¤È¤·¤Æ²ðÆþ³«»Ï¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
À¯¼£¼çÆ³¤Î²ðÆþÈ½ÃÇÊÑ¹¹¤Ê¤é¡Ö¼ºÇÔ¡×¥ê¥¹¥¯¤Ë¤âÍ×Ãí°Õ¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤·¤â160±ß¶áÊÕ¤ÇÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤²ðÆþ¤ËÆ°¤¯¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï²ðÆþ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤¬2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¤½¤ì¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê²ðÆþ½ÐÆ°¤¬Áá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¡¢°ÂÇÜÀ¯¼£¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¹â»ÔÁíÍý¤Î¡ÖÀ¯¼£¼çÆ³¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎºâÌ³´±¤È¤¤¤¦´±Î½¼çÆ³¤Î²ðÆþÈ½ÃÇ¤¬À¯¼£¼çÆ³¤Ç¤è¤êÁá´ü¤Ë±ß°ÂÁË»ß¤ËÆ°¤¯Êý¿Ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î²ðÆþ³«»Ï¤¬¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤¬5Ç¯MA¤ò3³ä¶á¤¯¾å²ó¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±ß°Â¸Â³¦¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï5Ç¯MA¤ò3³ä¾å²ó¤ë¤È½Û´ÄÅª¤Ê¾å¾º¡ÊÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¡Ë¤¬°ì½ä¤¹¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤¬5Ç¯MA¤ò3³ä¾å²ó¤ëÆ°¤¤Ï¡¢½Û´ÄÅª¤Ê±ß°Â¸Â³¦·÷¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö¶É¤â¤½¤¦¤·¤¿¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿±ß°Â¤Ê¤é»ß¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò²ðÆþ³«»Ï¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÁá¤¯¡¢Ì¤¤ÀÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤¬5Ç¯MA¤ò2³ä¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç²ðÆþ¤ò»Ï¤á¤Æ¤â±ß°Â¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´±Î½¼çÆ³¤Î²ðÆþÈ½ÃÇ´ð½à¤òÀ¯¼£¼çÆ³¤ÇÊÑ¹¹¤·¤¿¾ì¹ç¡¢±ß°ÂÁË»ß²ðÆþ¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤âÍ×Ãí°Õ¤À¤í¤¦¡£
2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÅêµ¡±ßÇä¤ê¼çÆ³¤Î±ß°Â¡×¤È¤Ï°ã¤¦¡©
¤Þ¤¿¡¢ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Ê¤É¤Ï±ß°Â¤òÍ«Î¸¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÊýÅª¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡ÖÅêµ¡Åª¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î²ðÆþ¤ò¹Ô¤¦ÍýÍ³¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï³Î¤«¤Ë°ìÉô¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¦¥Çー¥¿¤«¤éÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ã¤¦¡Ê¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½3¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2024Ç¯1·î～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
Åêµ¡±ßÇä¤ê¼çÆ³¤Î±ß°Â¤Î¾ì¹ç¡¢²ðÆþ¤ÇÃ»´üÅª¤ËÂç¤¤¯±ß¹â¤ØÌá¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Â»¼º²óÈò¤Ç±ßÇã¤¤¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±ß°Â¤ÎÈ¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÅêµ¡¶Ú¤Î±ßÇä¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬²áÂç¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢²ðÆþ¤Ë¤è¤ë±ß¹â¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¤Ç¤âÂ»¼º²óÈò¤Î±ßÇã¤¤³ÈÂç¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤Î²ðÆþ¤Ç¤â±ß°Â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅêµ¡¶Ú¤¬±ßÇä¤ê³ÈÂç¤òËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ß¤¬Ë½Íî¤¹¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
