Ä¹²¬¤Þ¤Ä¤êÂç²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¤Ä¤Ê¤°±¿Ì¿¡¡°µ´¬¤ÎÆÉ¸å´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡¡ÆüËÜ»°Âç²Ö²Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÄ¹²¬¤Þ¤Ä¤êÂç²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡£ËèÇ¯8·î2Æü¡¦3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï1945Ç¯8·î1Æü¤ËÄ¹²¬»Ô¤ÎÌó8³ä¤¬¾Æ¤±Ìî¸¶¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹²¬¶õ½±¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ÈÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹²¬¤Þ¤Ä¤êÂç²Ö²ÐÂç²ñ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë´¶Æ°¤ÎÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢¿¿¸Í ¹á¤µ¤ó¤¬Ãø¤·¤¿¡Ø·¯¤È²Ö²Ð¤ÈÌóÂ«¤È¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¤ÎÄ´ÉÛ»Ô¤Ë½»¤à²ÆÌÜ À¿¤Ï¹â¹»1Ç¯¤Î½Õ¡¢Æþ³Ø¼°ÅöÆü¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¾¯½÷¤Ë¡Ö»ä¡¢¤º¤Ã¤È¥¥ß¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿......¡ª¡×¤ÈÆÍÁ³¤Î¹ðÇò¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢ÍÕ»³ ßê¡Ê¤¢¤¡Ë¡£¿·³ã¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Á½ÁÄÊì¤Î"¥Ï¥ë¤Ð¤¡¤Ð"¤ËÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«É¬¤º²ÆÌÜ À¿¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤Î¿Í¤¬¤ªÁ°¤Î¤¿¤á¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²Ö²Ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿°ìËç¤Î¸Å¤¤³¨¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëßê¤ò¸«¤Æ¡¢À¿¤Ï"ËÜÊª¤Î²ÆÌÜ À¿"Ãµ¤·¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·¤Ç¤âßê¤Ë´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢À¿¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î¤È¤°ÊÍè¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÈþ½ÑÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µ¨Àá¤ÏÎ®¤ì¡¢2Ç¯À¸¤Î²Æ¡£À¿¤Ïßê¤«¤é¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Ë......Ä¹²¬......°ì½ï¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ë¤Ð¤¡¤Ð¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿³¨¤È"²ÆÌÜ À¿"¤ÎÈëÌ©¤òÄ´¤Ù¤Ë¡¢Á½ÁÄÊì¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤Î¤¢¤ë¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Þ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³¨¤ò½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿À¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸²èÉ÷¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸»úÂÎ¤Î"²ÆÌÜ À¿"¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤ÎÉÔ²Ä»×µÄ¤µ¤Ë¶ÃØ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Ä¹²¬¤Þ¤Ä¤êÂç²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤ëÄ¹²¬»Ô¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£¤½¤³¤ÇÀ¿¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤È¿¿¼Â¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë½Ð²ñ¤¤¤ä¸òÎ®¤¬Èó¾ï¤ËÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¿¤Èßê¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ÎøÊª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÃæÈ×¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ê¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Êª¸ì¤Ï°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø·¯¤È²Ö²Ð¤ÈÌóÂ«¤È¡Ù¤Î¡ÖÌóÂ«¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖËÜÊª¤Î²ÆÌÜÀ¿¤òÃµ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¿¤Èßê¤ÎÌóÂ«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯......¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤¤´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ä¹²¬¶õ½±¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ä¶²¤í¤·¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÆÃÍ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ä·Ú²÷¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿½Å¸ü¤ÊÆÉ¸å´¶¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢¼î¶Ì¤Î°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÊ¸¡¦ºí¥ÎµÜ¤ä¤è¤¤¡Ï