»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢2·î4Æü23»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£»³ÅÄ¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¤½¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÈÈ¿¹³Åª¡É¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÈ¿¹³´ü¡É¤Ê¡Ê!?¡Ë»³ÅÄÎÃ²ð¡¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤Î»³ÅÄ¡ÚÆ°²è¡ÛRyosuke Yamada¡ÖHigh High High¡×MV¡¿HHH¥À¥ó¥¹
¢£µ¤ÂÕ¤½¤¦¤ËÐÊ¤à»³ÅÄÎÃ²ð
»³ÅÄ¤Ï¡¢Ryosuke YamadaÌ¾µÁ¤Ç1st CD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlue Noise¡×¤ò1·î14Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¼ýÏ¿¶Ê¡ÖHigh High High¡×¤ò¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤ÇÃÏ¾åÇÈ½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
»³ÅÄ¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥ì¥¢¥Ø¥¢¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÈ±¿§¤Î»³ÅÄ¤¬µ¤ÂÕ¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÐÊ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤ë»ëÀþ¤â±Ô¤¤¤¿¤á¤«¡¢¡Ö～È¿¹³´ü¡ª¡©¤Ê¤ä¤Þ¤À¤µ¤ó¤òÅº¤¨¤Æ～¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄ¤Ï¡ÖHigh High High¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡£¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤â¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ¿¹³´ü¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤³¤ÎÈ±¿§¤Ç!?¡×¡ÖÀäÂÐ¸«¤Ê¤¤ã¡ª¡×¡Ö¥ì¥¢¥Ø¥¢³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¿À¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎHHH¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸È±¤Î»³ÅÄ¤¯¤ó¸«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¡Ö°ìÀ¸»×½Õ´üÈ¿¹³´ü¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Â¿¿ô¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£