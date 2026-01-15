ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡È·ãÊÑ¡É¡Ö¼ÂºÝ¤Î¥·¥ç¥¦¤Ø¥¤¡©¡×¡¡ÊÆ¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ¡ÄÌÜ¤òµ¿¤¦¥µ¥¤¥º¡Ö¥Î¡¼¡¼¡¼¡ª¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ËÜµòÃÏ¤è¤ê¤â¡ÈÂç¤¤¤¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅê¹Æ¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Î¥·¥ç¥¦¤Ø¥¤¡×¡ÖLA¤Î´é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°ìÈÖ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¡ÖOur city¡ÊËÍ¤é¤Î³¹¡Ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï2Ëç¤Î²èÁü¡£Çò¤¤¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÉÕ¤±¤¿ÂçÃ«¤¬¡¢¹õ¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ò¤«¤Ä¤¤¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÏÆ¤Ë¤Ç¤«¤Ç¤«¤È¡È·¯Î×¡É¤·¤¿¤â¤Î¡£¤â¤¦1Ëç¤Î²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ÀÄ¤¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òËí¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÎÙ¤Ë¿²Å¾¤¬¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÆÃÊÌ²èÁü¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥´¥¸¥é¡×¡Ö¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¿È¤ò¼é¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡×¡Ö¥Î¡¼¡¼¡¼¡ª¤³¤ì¤ÇÈà¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤³¤ìÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥ç¥¦¤Ø¥¤¤Ïµð¿Í¡×¡ÖÊÂ³°¤ì¤¿Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤ä¥¥à¡¦¤Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤Ê¤É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆ±Î½¤â¡¢Åê¹Æ¤Ë¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â20¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÉû¼ýÆþ¤Ï1²¯50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó156²¯±ß¡Ë¤È»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë