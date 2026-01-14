千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

1月11日（日）の同番組では、Aマッソ加納が今まで誰も聞けなかった結婚についての新情報を明かす場面があった。

今回は、芸人たちがこれまで“誰もイジってこなかった”Aマッソの加納に真正面から挑む特別企画「Aマッソ加納をがっつりイジろう」を開催した。

以前番組内の企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」で、きしたかのの高野正成が「加納さんイジったって意味ない」と発言したのをきっかけに決行された同企画。きしたかのをはじめ、「加納をイジりたい」というオダウエダの植田紫帆、リンダカラー∞、野田ちゃんが集結。

スタジオゲストの峯岸みなみも加わり、芸人界でもタブー視されていた“加納は誰にもイジられてこなかった問題”にメスを入れた。

番組では、加納の“バンドマンとの結婚”という今まで誰も触れてこなかった話題に切り込むことに。

週刊誌に結婚を突っ込まれた経緯を語る加納に、リンダカラー∞・たいこーは「どんな人なんですか？」と直球質問。「バンドマンのボーカルとかギターとかあるじゃないですか」とより具体的な質問をしたたいこーに、加納は苦笑しながら「ボーカルです」と答え、一同を驚かせる。

さらに音楽のジャンルを聞かれた加納は「ロック」と回答。今まで誰も聞けなかった加納の新情報に一同大盛り上がりのなか、きしたかの・岸大将が漏らした「ど真ん中いくんですね」という言葉に、加納自身も爆笑する。

「加納ならベースとかいきそう」という千鳥の言葉にも、加納は「ボーカルいくっていうのは恥ずかしいですね」と照れ笑いを浮かべた。

また、馴れ初めを聞かれた加納は「旦那からCDを渡してもらって、『よかったら聞いてください』って。『MVのコメントください』みたいなやりとりがあった」と告白する。

峯岸から「旦那のほうがファンだった？」と質問が飛ぶと「ファンやった」と認め、「苗字って変わったんですか？」というリンダカラー∞・りなぴっぴの無垢な問いにも“戸籍上の苗字”を打ち明けるなど、後輩たちのイジりに対応した加納。

しかし、“プロポーズ”や“デート”など、さらに踏み込んだ質問が続くと、高野が再び爆発することに。

プロポーズは「ホンマに覚えてなくて、ぬるっと…」、デートも「カラオケ行ったことない」「結婚してからほぼない」「泊まり旅行行ったことない」と返した加納に、高野は「質問をかわしてるだけじゃねえか！」と怒りが噴出。

「『覚えてない、覚えてない』って。今考えて一番恥ずかしいやつを言え！」「カラオケも泊まりもデートも行けよ」と大声で捲し立てる高野に、スタジオは爆笑に包まれていた。