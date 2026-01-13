【JCB速報】OkiDokiポイントが「J-POINT」に刷新！新規入会で最大31,000円相当もらえる超お得キャンペーンを見逃すな
ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「【1/13最新】OkiDoki→J-POINTへ！今JCBカードWを作ると最大31,000円相当もらえる件」と題した動画を公開。JCBが従来のポイントプログラム「Oki Dokiポイント」を、2026年1月13日より「J-POINT」へリニューアルしたことを解説した。
今回のリニューアルにより、ポイント付与の仕組みが変更された。これまでの「Oki Dokiポイント」は月間合計利用額1,000円（税込）ごとに1ポイント（最大5円分）だったのに対し、新プログラム「J-POINT」では月間合計利用額200円（税込）ごとに1ポイント（最大1円分）が付与される。これにより、ポイントが貯まりやすくなった。
貯まった「J-POINT」の最もお得な活用法として、出演者はスマホ決済サービス「MyJCB Pay」での利用を挙げた。MyJCB Payで支払うと1ポイント＝1円として利用できる。MyJCB Payは全国の「Smart Code」加盟店で利用可能だ。ただし、出演者は「MyJCB PayへのJ-POINT充当機能の実装は来月2月からと予告されております」と注意を促した。
また、今回の刷新に伴い、「JCBオリジナルシリーズ」カードの特典も強化された。2026年1月13日から、スターバックス（オンライン入金・モバイルオーダー等）、ガスト、バーミヤン、マクドナルド（モバイルオーダー等）といった対象店舗での利用で、ポイント還元率が10%にアップする。
出演者が特におすすめするカードは、年会費無料で基本還元率が常に1%（ポイント2倍）の「JCBカードW」である。ただし、申し込み対象が18歳以上39歳以下に限定されているため、40歳以上のユーザーには年会費無料で同様の優待が受けられる「JCBカードS」を推奨した。
さらに、1月13日から3月31日までの期間で、強力な新規入会キャンペーンが開始された。主な内容は以下の通りだ。
・スマホ決済（Apple Pay、Google Pay、MyJCB Payなど）の利用で20%ポイント還元
・対象優待店（J-POINTパートナー）での利用で最大20%還元
・3万円以上の利用でもれなく1,000円キャッシュバック
・家族カード発行で最大4,000ポイント（JCBカードW限定）
これらのキャンペーンを組み合わせることで、「JCBカードW」はポイントサイト経由の特典を含め合計で最大31,000円相当、「JCBカードS」は最大29,000円相当の特典を受け取れるチャンスとなっている。JCBカードの入会を検討しているユーザーにとって、見逃せない機会と言えるだろう。
