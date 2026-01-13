スマレジ、13万6000件の顧客情報流出を発表 二次被害は未確認も注意呼びかけ
飲食・小売・医療など幅広い業種に対応するクラウドPOSレジを提供するスマレジは13日、公式サイトを更新。同社が運営する『スマレジ・アプリマーケット』で提供されていた外部アプリによる個人情報流出について、その数が氏名13万6346件、電話番号11万4951件確認されたと発表した。
【画像】13万6000件の顧客情報が流出し、注意を呼び掛けたスマレジの発表全文
スマレジは「【重要】外部アプリにおける個人情報流出について（続報）」と題したお知らせを公表。2026年1月8日に発表した外部アプリに関連するデータ流出事案について、その後の調査で判明した流出情報の具体的内容と当社の対応方針について、現時点での状況を報告した。
概要について「当社が運営する『スマレジ・アプリマーケット』にて提供されていた外部アプリ『書類上手/見積・請求書,＋invoice』において、アプリの提供元である外部ベンダーが管理する会員データが、第三者によって不正に取得・公開されていたことが判明しました」と伝えた。
「当社が運営するサーバーへの不正アクセスや、当社システムからの情報流出は確認されておりません」とした。
続けて、外部アプリ「書類上手/見積・請求書,＋invoice」との連携設定を行っていた8社の店舗に属する顧客情報（※各店舗のエンドユーザーに関する情報）氏名13万6346件、電話番号11万4951件の個人情報が流出した可能性があるとした。件数は、現時点で確認できているものとしている。
「対象となる当社POS契約店舗に対しては、2026年1月8日（木）20時50分頃に、当社より個別にメールにてご連絡を差し上げております」と説明。「なお、当社から個別のご連絡を差し上げていないお客様（当社POS契約店舗）につきましては、本件に関する情報流出は確認されておりません」と続けた。
アプリ「書類上手/見積・請求書,＋invoice」をアプリマーケット上で非公開化したほか、アプリから当社サービスへのアクセス遮断（利用およびデータ取得の停止）、原因特定に向けた継続調査（外部ベンダーと連携して実施）などを通して対応しているとし、「今後、アプリマーケットにおける審査・管理体制についても見直しを行い、同様の事案が再発しないよう、必要な対策を講じてまいります。新たな事実が判明した場合には、速やかにお知らせいたします」とした。
現時点では、二次被害が確認されていないとした上で「当社や関係先企業を装った不審なメールや電話等の連絡が届いた場合には、ウイルス感染やフィッシング詐欺のリスクがありますので、開封やリンクへのアクセスを控え、速やかに削除していただきますようお願い申し上げます」と注意を呼び掛けた。
この件に関し「本件は、当社が運営するプラットフォーム上で提供されていたアプリに関連して発生した事案であり、当社としても事態を重く受け止めております。お客様および関係者の皆さまには、多大なるご不安とご心配をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
