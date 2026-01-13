米動画配信サービス「Rokuチャンネル」に登場

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、米人気俳優ジョン・シナ氏と共演を果たす。LAメディア「ドジャース・ネーション」や米動画配信サービス「Rokuチャンネル」のインスタグラムで、話題の番組シーズン2の予告映像が紹介された。

番組は「What drives you?」というタイトルで、シーズン2が1月16日（日本時間17日）に放送開始される。番組予告内でシナ氏は「成功するための意欲を何が刺激するのか。それを見出すために、私は地球上で最も成功したセレブたちと時間を過ごしたので、ご一緒しませんか」とナレーションで語っている。

番組には、ベッツのほかに歌手のケイン・ブラウン、他競技のスターであるシャーロット・フレアー、歌手のスウィーティーらが登場予定。予告映像では、ベッツが運転する様子やボウリングに挑戦する姿が映し出され、野球場とは異なる一面が垣間見られる内容となっている。

2020年に12年総額3億6500万ドル（約579億円）でドジャースと契約したベッツはボウリングでパーフェクトを記録すなど、野球以外でもマルチな才能が有名。これまでも米国の人気コメディ映画「裸の銃を持つ男」に登場し、演技力が話題となっていた。今回のリアリティ番組出演を通じて、グラウンド外でも多才ぶりを発揮する姿が再び注目を集めている。（Full-Count編集部）