Snow Manの宮舘涼太、佐藤健がTBS系『さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろか31周年SP』（1月12日放送）に登場。番組公式SNSでオフショットや動画が公開された。

【動画＆写真】宮舘涼太が命がけの卵料理をふるまう美しいキメ顔や真剣な味見姿など①～⑥

■宮舘カラーの赤いランドセルを背負った6歳の女の子を「エレガント」と宮舘節で絶賛するシーンも

宮舘は6歳の女の子・ほのりちゃんのお家をサプライズ訪問し、“エレガントお子様ランチ”を手作りした。

オフショットでは、笑顔のほのりちゃんとトマトを収穫する様子が公開されている。

動画では、サプライズ訪問前の宮舘の様子も。赤×白のブルゾン姿で「うわ～！ついにこの日がやってきた」と緊張気味の宮舘。「ピンポン押して玄関で会うじゃないですか。配達員と間違えられないようにしないと」と心配する宮舘に、「そんな（ことない）」と同行したドランクドラゴンの塚地武雅は笑うも、「（今、CMで）ピザーラお届けしてる側なので」と、やっぱり不安そうな宮舘。

「そのドキドキ感を、緊張感を持ちながらも、夢を叶えてあげたい」と真摯に宣言し、「行ってきます」とガッツポーズを見せた。

続いては、お家に到着したあとの、ほのりちゃんとのトーク場面。ほのりちゃんの絵を発見した宮舘は「お絵かき好きなの？」とやさしく話しかける。さらに、ほのりちゃんがお気に入りのおもちゃを紹介すると、「すごいね！」と感動。

さらに真っ赤なランドセルを披露し「舘様（の色）」とうれしそうなほのりちゃん。「赤にしてくれたの？メンバーカラーが赤だから？」と聞く宮舘に、ほのりちゃんは頷く。そしてランドセルを背負ってみせるほのりちゃんに「エレガント」と宮舘節を炸裂させていた。

そして、いよいよ料理シーンへ。「命がけの卵料理」と言いながら、真っ赤なコックコートでフライパンと向き合う宮舘。作り終えるとカメラ目線で「パーフェクト」とキメ顔。

パスタも試食し、口元のソースを拭くと、モグモグ噛みしめたのち「エレガント」と満足げにつぶやき、「美味しいってことです」と補足。しかしキメ顔キメポーズをした後も延々と撮影し続けられている様子に、「ずっとiPhone（の密着カメラ）がついてくる」とキラキラの笑顔で笑いを取る一幕も。

ファンからは「撮り続けたい気持ちわかります」「所作が美しい」「味見さえメロい」「6歳で舘様推しはお目が高い」「舘様も女の子もかわいい」などといった声が続々と到着。

また、佐藤健が山形県の保育園の先生をサプライズ訪問し、髪の毛を乾かしてあげる写真も公開。こちらは佐藤が出演していたドラマ『恋はつづくよどこまでも』（『恋つづ』）の名シーンを再現したもの。

動画では、サンタクロースの格好をして登場し、髭と帽子を外して素顔を露わにした際の大歓声や、鼻にソフトクリームがついてしまう『恋つづ』の名シーンの再現、佐藤が出演するNetflix『グラスハート』劇中バンドのTENBLANK「永遠前夜」のピアノ弾き語りなどが収められている。

こちらにもファンからの「『恋つづ』再現はアツい」「健くん紳士でかっこよかった」「保育園の先生たちも素晴らしかった」などといった声が続々と到着している。

■宮舘涼太・佐藤健のオフショット

■サプライズ前の緊張気味な宮舘

■宮舘とほのりちゃんのトーク

■宮舘のメンカラ“赤”のランドセルを披露するほのりちゃん

■ほのりちゃんのために料理を作る宮舘

■佐藤が保育園にサプライズ訪問する動画