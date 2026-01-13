この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」が、「【予報検証】2025年12月は全国高温　西の低温予想が外れた理由は」と題した動画を公開。当初の低温予想に反し、全国的に高温となった2025年12月の気象について、その原因を専門的な視点から深掘りした。

動画の冒頭で松浦氏は、2025年12月が全国的に高温傾向であったことを実際のデータと共に提示。特に北日本や南西諸島で平年より1度以上高い地域が多かったことを示した。一方で、当初の1か月予報では、西日本を中心に「平年並みか低い」という低温傾向が予想されており、結果として予報が外れたことを指摘した。

では、なぜ予報は外れたのか。松浦氏はその原因を大規模な気圧配置から解説する。実際の12月は、極渦が分裂する「負の北極振動」パターンとなり、アリューシャン列島付近で「リッジ（気圧の尾根）」が顕著に発達した。このリッジの発達は成層圏の突然昇温の影響も考えられるという。このリッジの影響でアリューシャン低気圧が弱まり、さらに大陸のシベリア高気圧も勢力が弱かったため、日本付近に強い寒気が流れ込みにくい状況が続いた。これが全国的な高温の直接的な原因であると松浦氏は分析した。

当初の予報では、寒気の中心となる寒冷渦がより西のサハリン付近に位置し、日本付近は偏西風が南へ蛇行することで寒気が流れ込みやすいと予測されていた。しかし、実際にはリッジが予想以上に強まったことで寒冷渦の位置がずれ、日本への寒気の流入が妨げられた。松浦氏は「このアリューシャン付近の顕著なリッジがうまく予測できていなかった」ことが、予報が外れた大きな要因であると結論付けた。

今回の検証は、長期的な気象予報の難しさを示す一例となった。海面水温など予測しやすい要素だけでなく、大気独自の変動である偏西風の蛇行などを正確に予測することが、予報精度向上の鍵となることを示唆している。

YouTubeの動画内容

12月の天気予報、なぜ外れた？
実際の12月は全国的に「高温」だった
高温の鍵「アリューシャンのリッジ」とは
予報検証：低温予想はなぜ出されたのか
予報モデルが捉えきれなかった気圧配置のズレ

