【パルワールド オフィシャルカードゲーム】 7月30日 発売予定

ブシロードは、TCG「パルワールド オフィシャルカードゲーム」を7月30日に発売する。

「パルワールド オフィシャルカードゲーム」は、サバイバルアクションゲーム「パルワールド」の世界観をもとにしたTCG。パルたちと共に戦う2人用のカードゲームとなっている。

詳細なルールは伏せられたが、カードの種類として、ゲームの主役として戦ったり働いたりする「パルカード」、武器や道具となる「ギアカード」、使い切りの強力な効果を持つ「イベントカード」、パルを働かせることで効果を発揮する「建築物カード」が登場。また、カードや起動能力を使用するためのコストとして使う「ソウルカード」もある。

第一弾として発売されるのは、ブースターパックとトライアルデッキ2種。全世界同時発売となり、全カードが新規描き下ろしイラストで収録される。

また、先行体験会のほか、先行発売会＆講習会も開催予定。

【【新作カードゲーム】パルワールド オフィシャルカードゲーム ティザーPV】

(C)PALWORLD