言語化ブームだ。2024年には「三省堂 辞書を編む人が選ぶ今年の新語」大賞にも選ばれ、ビジネス書のコーナーには「言語化する技術」が数多く並ぶ。2023年に発売され、「もっと早く出会いたかった！」と今も老若男女に売れ続けている書籍『頭のいい人が話す前に考えていること』（安達裕哉著）の中から、深く考えるための道具として取り上げられている「言語化の思考法」を紹介する。（構成/山守麻衣）

ベスト1習慣は「再定義する」

結論から言う。気づいたら頭のいい人になっている「習慣」は、再定義することだ。

本書では、深く考えるための道具として、頭のいい人が使っている「言語化の思考法」を紹介している。

その中心メソッドが、再定義というわけだ。

再定義とは、言葉を再度、定義することだ。この再定義に使える型がある。

◯◯ではなく、△△である

本書は、この型を「思考を省くため」ではなく、むしろ逆だと言う。

この型は、考える労力を省く型ではなく、思考を深め相手にインパクトを与える最終手段としての型だと思ってください（『頭のいい人が話す前に考えていること』p299）

「カフェ」を再定義したスタバ

スターバックスの例がわかりやすい。

本書では、スタバが誰もが知る「カフェ」を再定義することで生まれた、と説く。

カフェを「コーヒーを飲む場所」ではなく、「家でも職場でもない、第三の場所」と再定義しているのだ。

本書は大ベストセラー『嫌われる勇気』の初版の帯コピーを引用し、再定義についてこう説明している。

