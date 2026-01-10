人気YouTuberのはじめしゃちょーが、1月8日に更新した動画で不倫疑惑を否定するも“謎フレーズ”が波紋を呼んでいる。

「はじめしゃちょーさんは、1月10日時点で、チャンネル登録者数1630万人を誇る大人気YouTuberです。2025年8月に一般人女性との結婚を発表し、1月1日には動画内で第1子となる女児の誕生を報告しています。しかし、7日に暴露系配信者のコレコレ氏が、はじめしゃちょーさんと関係を持った女性からのタレコミを紹介し、騒動となっていました」（スポーツ紙記者）

はじめしゃちょーの動画は『お騒がせしている件についてお話しさせてください。』と題されたものだった。

「動画ではまず、双方の家庭の複雑な事情からあいまいに説明していた結婚と妊娠の時期について時系列を追って説明がなされました。交際中から子どもを持つことを考え、妊活を進めていたため、一部のネット上でささやかれている“デキ婚”ではないと説明。さらに不倫疑惑に関しては《僕は付き合ってるときに、妻を傷つけるようなことをしたこともあります》と話したものの、不倫については《心に誓ってしていない》と強く否定しました」（同前）

はじめしゃちょーとしては妻以外の女性との関係を継続的に持っていたわけではなく、“浮気はしたが不倫はしていない”と主張した形だが、X上では疑問の声も多い。

《誰かまともなスタッフか編集はいないのか？ 言語化能力が無さすぎる》

《言い訳がましく聞こえるのが面白い。はじめしゃちょー、クリーン路線は自らの首を絞める行為だな》

《はじめしゃちょーよ…過去に二股騒動で活動追い込まれるくらい炎上したのに懲りずにまた浮気してあくまでも不倫ではない事を強調してる男の事なんて誰も信用せえへんで》

こうした声が聞かれる理由を放送作家が語る。

「はじめしゃちょーさんはHIKAKINさんとならび、子ども層のファンが多いYouTuberです。さわやかなイメージが売りだったので、不倫ではなかったとはいえ、妻以外の女性と関係を持ち《妻を傷つけるようなことをしたこともあります》と告白しながらも、言い訳めいた言葉を並べてしまったのは視聴者に悪印象を与えてしまいました。やはり、イメージダウンは避けられません」

“何回も間違えて何回も失敗すればいい。そのたびに新しい扉が開く”といった名言とともに紹介されるはじめしゃちょーだが、今回の“失敗”の代償は大きそうだ。