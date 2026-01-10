体外受精の「年齢制限」「回数制限」を超えたらもう妊娠できないの？ 医師が明かす真実

出生数が66.5万人という過去最低数を記録した中、「産みたい人が産むことにトライできる環境」はどのように作ればいいのか。

日本で保険治療による体外受精を受ける場合、「女性43歳未満、胚移植6回(40〜42歳は3回まで)」という厳しい制限がある。2025年12月18日に不妊治療の当事者団体NPO法人Fineが公表したWEBアンケート調査によると、患者の9割強が回数制限や年齢制限を見直してほしいと思っていることがわかった。

出産ジャーナリストの河合蘭さんは、このアンケートを受けて、当事者に取材。

前編「体外受精の回数制限・年齢制限に不妊治療患者の９割強が反発。出生数過去最少66.5万人の今すぐに必要なこと」では、42歳、32歳で不妊治療に挑んでいる女性やさらに若い人たちの声にも耳を傾け、年齢制限や回数制限についての本音を伝えた。

日本は、カップル4組に1組が不妊に悩む不妊大国で、さらに超少子化に悩んでいる。制限はこれからも必要なのか。その線引きには、どんな根拠があるのか。

後編では、専門家たちの意見を聞き、この境界線が設定されたいきさつを調べる。

患者の3割が、制限のために治療をやめている

取材してわかってきたのは、回数や年齢を超えても治療は無意味ではなく、この制限は見直しが必要かもしれないということだ。

日本生殖医学会のガイドラインでも、保険の制限が検討されていた時、「累積の治療成績は9回まで伸びる」という見解が示されていた。しかし、この記述は国のルール作りに何の影響も与えなかった。

セント・ルカ産婦人科(大分県)の院長である宇津宮隆史氏は、保険の制限回数、制限年齢に達すると治療を断念する夫婦が多いことに心を痛めていた。

「不妊治療の患者さんは、すでに健康保険や国民健康保険の保険料を払っているのだから、治療を受ける権利があります。もっと権利を主張してください。日本では百歳を超えた人でも高額な医療を保険で受けられるのに、なぜ、子どもが欲しいと言っている若い人が制限されるのでしょう」

宇津宮氏によると、保険適用後、同クリニックでは668人が治療を受けた。このうち419人が妊娠して治療を卒業し、123人が治療中だが、126人（30%）が妊娠しないまま治療を諦めたという。その理由のほとんどは保険の制限だった。

治療施設が多い都市部では転院が多いため、こうしたデータを一施設が作ることは困難だ。だが、大分は施設が少ないため、この事実が浮き彫りになっている。

「7回目、8回目」でも妊娠率は2割を超える

気になるのは、制限を超えた場合の治療成績だが、確かに、回数を重ねた夫婦の妊娠率は低い。しかし、宇津宮氏が開院以来のデータから生殖補助医療(ART)による 妊娠約5,500件を調べたところ、制限の6回を超えても、7回目、8回目はともに妊娠率が20％を超えており、下がっていない。妊娠しても流産してしまう人がいるが、それでも1割強の人が無事に出産に至っていた。

9回目以降は大きく下がっているが、それでも14回目まで妊娠率は10％を超えている。以降はトライする人も減っていくが、なんと最大31回目まで妊娠例があった。

宇津宮氏は患者さんに「10回くらいまでは妊娠するよ」とざっくり話しているという。

「都心部のご夫婦は平均収入も高いので、治療を続ける人は多いようですね。でも、大分では治療を続ける人は、ほとんどいません。もし続けてもらっていたら、この人たちも妊娠できたかもしれないのに」

宇津宮氏がそう思う気持ちはよくわかる。なぜなら、同クリニックでは、開院から2024年末日までにARTでの妊娠が5.526件あったが、そのうち446件が7回目以降の妊娠だった。割合にすれば全体の1割弱だが、子どもが欲しい夫婦たちの必死な姿を知る医師にとって、これは決して小さな数ではない。

学会のガイドラインは、「9回まで妊娠する人は増える」と記していた

この制限は、今は廃止された助成制度「不妊に悩む方への特定治療支援事業」が、保険制度に踏襲されたものだ。しかし、厚労省の話し合いの席で、この制限をそのまま引き継ぐかどうかについて話し合われた形跡はある。

保険診療のルールを決定する 中央社会保険医療協議会(中医協)の当時の議事録をひもとくと、2021年11月17日の会議で、厚労省側から、年齢と回数の制限について審議してほしいとの提案がなされた。助成金制度の制限は「6回まで(40〜42歳は3回)」だったが、学会のガイドラインに、患者あたりの妊娠率である累積妊娠率は９回まで上がるという記述があったからだ。

日本生殖医学会は、保険適用の議論に先立ち、体外受精について日本で初めての診療ガイドライン『生殖医療ガイドライン』を作成した。それが、保険適用のルールの拠り所となっていた。

患者の年齢や治療回数について、ガイドラインは、信頼性の高い大規模研究を3件紹介し、こう記している。

「3つすべての研究において、女性の年齢の上昇に伴い累積出生率は低下した。しかしながら、すべての年齢層において、6回目までの累積出生率の増加が認められ、40歳未満においては、9回までの累積出生率の増加を認めた」(『生殖医療ガイドライン』2021年11月1日発行 原文のまま)

紹介された大規模研究では、最大9回までのデータが報告されている。

つまり、学会のガイドラインに基づき、妊娠できる人が増えるように制度が作られていたならば、保険適用の制限は「9回まで(40歳以上は6回目まで)」となった可能性が否定できない。

しかし、そうすべきだと発言した委員はいなかった。対象外となる人の支援を心配する委員は複数いたのだが、ガイドラインの数字も助成金の数字もおおむね整合するとする委員や、助成金制度と同じでよいと明言する委員もいた。

結果として、ガイドラインの数字を国が採用することはなかった。

「年齢制限40歳・43歳」を決定した医師が、今は年齢制限そのものに反対

吉村泰典氏(慶應義塾大学名誉教授)は、「年齢制限に反対」だ。

実は、吉村氏は、助成金に初めて年齢制限を設けた2012〜2013年の検討会で座長を務めていた。だから、言ってみれば吉村氏は「年齢制限の張本人」なのだが、保険診療にまで制限がかかるのはおかしいと言う。

「助成金は、すべて税金ですから、言ってみれば他人のお金をもらうのです。でも保険は、保険料を納めている人には、保険診療を受ける権利があります」

吉村氏によると、「子どもや高齢者には危険」とされる治療はあるが、年齢によって権利を失う保険治療は、体外受精のほかにほとんど例がないそうだ。

当時から見ると、わずかだが、妊娠率も増加している。吉村氏が座長を務めた検討会の報告書を見ると、日本産科婦人科学会の2010年データが掲載されている。当時、40歳の一回あたりの生産分娩率は7.7％、43歳では2.0％だった。2023年現在では、それぞれ10.8％、4.4％に上昇している。

当時は、高齢妊娠のリスクを認識していない人が多く「出産の先延ばし」が社会問題となっていた。その影響を受けてか、検討会報告書には、年齢制限は、高齢妊娠の危険性に配慮し、より安全な治療をするためだという記述が目立つ。

しかし、今は「プレコンセプション・ケア」の時代だ。自分が知識を持ち、国からの強制措置ではなく、ひとりひとりが決定することが大事にされている。患者につらい思いをさせるような啓もう行為は、現代の感覚では、健全と思われない。

患者は、自分の限界は自分でわかる

体外受精は、たくさん受けられるほど良いわけではない。長い治療の負担を、誰よりも知っているのは患者本人だ。なかなか結果が出なければ、終了して、そのあとの人生を大切にしようと考えるのも大切なことだ。

でも、終わり方は大事だ。

冒頭でデータを提供してくれた宇津宮氏は、終結を考え始めたカップルのために、診察とは別枠で医師、心理職、培養士との相談時間をもうけるなど「決断の支援」もおこなっていた。

「『制限がなければいつまでもやるだろう』なとど言う人もいますが、そんな人いませんよ」と宇津宮氏は言う。

「身体は個人差が大きいですから、患者さんが知るべきなのは自分のデータ。それをよく説明してもらうことが大切で、その結果『これは難しいな』と感じたら、患者さんは自分からやめます」

宇津宮氏は、不妊治療の終了は単なる治療の終了ではなく、カップルにとって人生のイベントでもあるという。その観点から、「2人で生きていく」と決めたかつての患者さんを呼んで、終結を検討中の人が話を聞ける機会も作っていた。

保険で使えない治療の見直しも必要

制限の緩和と共に、有効な技術が使えることも子どもが欲しい夫婦たちの願いだ。

保険診療として認められない治療や検査は、まだ多い。

特に重要なのが、PGT-A(着床前検査)だ。PGT-Aは、染色体異常を事前に遺伝学的に検出する検査である。染色体異常胚は、ほとんどが妊娠しないし、妊娠しても流産することが多い。逆に染色体の数が正常とわかった胚を移植すれば胚移植当たりの妊娠率は高く、流産率は下がる。 日本産科婦人科学会が反復着床不全の人を対象におこなった臨床研究では、妊娠率は7割となった。

妊娠しないときにもすぐ次の採卵に進めるため、タイムアウトが不安な高齢妊娠の人には、治療がスピードアップすることもありがたい。

PGT-Aを保険診療の体外受精で使える施設はまだ少ない。だが現在、先進医療Bという保険診療の前段階の認定は受けており、検討の結果が良ければ数年後には保険適用になるとの見方がある。

回数や年齢の制限が緩和され、PGT-Aができるようになると、保険で妊娠できる人はきっと増えるはずである。

医療財政の厳しさは、深刻だ。

しかし、社会保障がなぜ危機的かというと、それは少子高齢化が進行しているためである。子どもは、生まれてくれば、やがて納税者となり、生涯に渡って保険料を支払って、社会保障を支えてくれる。

今、体外受精で生を受けた子は全出生の8.5人にひとりとなり、ごく普通の生まれ方となった。国や保険者にとっても、体外受精の保険適用についている制限を撤廃もしくは緩和することは、十分に元が取れる投資となるのではないか。

