【豊臣兄弟！】献身的な弟の正体…金の亡者・小一郎（仲野太賀）のえげつない“守銭奴ぶり”とその真意は？

第1回「二匹の猿」からカネに目がない小一郎（仲野太賀、後の豊臣秀長）。幼馴染の直（白石聖）と賭博をしたり、護衛の報酬を吹っかけたり……。

せっせと貯めたカネは人に見つからぬよう、寺にある「兄の墓」に埋めていました。

貧しい暮らしから脱却しようと蓄財に励むのはいいことですが、小一郎の場合は、いささか度が過ぎていたようです。

立身出世して暮らしに困らなくなってもなお蓄財を続け、カネに執着する様子は守銭奴と呼ぶに相応しいものでした。

そんな小一郎が亡くなった後に遺された財産はどれほどだったのでしょうか。

黄金1トン＆銀塊189トン！？

秀吉の片腕として、その天下獲りを献身的に支えた秀長。

小一郎の遺産について『多聞院日記』はこう記しています。

……金銀銭（きんぎんぜに）被相糺之処（あいたださるのところ）、金子は五万六千枚余と、法印交替、銀子は二間四方の部屋に棟究て積てあり、数は知れず、料足（銭）の分斎（分際）何万貫あるも積りは不存（ぞんぜず）と被申渡（もうしわたされ）云々（うんぬん）…… ※『多聞院日記』天正19年（1591年）1月23日条

ざっくり言うと、秀長の遺産は「金は約56,000枚、銀は部屋いっぱい、銭は数え切れない」とのことでした。

金1枚のサイズはわかりませんが、天正大判（約165グラム）ではなく慶長小判（約18グラム）サイズと仮定します。

銀の量は3.6メートル四方の部屋に、天井いっぱい積み上げられていたそうです。

大和郡山城が当時のままでは現存していないため、天井の高さは不明ですが、ここでな一般的な2.5メートルと仮定しましょう。

出し入れの作業スペースや銀塊同士の隙間を差し引いて、広さ3メートル四方×高さ2メートルで18立方メートルの銀塊があったものとします。

【金銀の重量】

金：約1トン（1枚あたり約18グラム×56,000枚）

銀：約189トン（立方あたり約10.5トン×18立方メートル）

※わかりやすさ重視で、ごくざっくりした数字にしました。

これらを基に、秀長の遺産を計算してみましょう。

金銀だけで1,000億円！？

秀吉の天下獲りは、秀長の存在なくして成しえなかった？

秀長の遺産はいったいいくらなのか？今回は金1グラムが24,000円、銀1グラムは400円と仮定します。

グラム単価に重量を乗じると……。

金：24,000円×1,000,000グラム（1トン）=24,000,000,000円（240億円）

銀：400円×189,000,000グラム（189トン）=75,600,000,000円（756億円）

合わせて約1,000億円という結果になりました。

あくまで現代の貨幣価値に置き換えた試算ですが、当時にしても凄まじい価値を持っていたのは間違いないでしょう。

この他にも金銭（何万貫か計測不能）や不動産（城・土地・屋敷など）、動産（財宝・武具・家畜など）もあったはずなので、軽く1,000億円を超えたであろうことは想像に難くありません。

もしこの遺産に相続税を課税したら、どれくらいかかるのでしょうね。

秀長主導の悪徳金融「ならかし」

天下を統一し、諸大名に号令した豊臣兄弟。

しかしこの莫大な遺産は、領民たちの血と汗と涙によって築き上げられたものです。

秀長は領民に対して「ならかし（奈良借）」と呼ばれる悪徳金融を実施。金商人（両替商・金融機関）を通じて半ば強引に貸し付けを行い、法外な利息をむしりとるのでした。

※奈良「借」と書いて「ならかし」と読むそうです。

秀長の死後にその実態が発覚し、領民による一家心中や直訴事件にまで発展します。

冷酷非道な兄・秀吉（池松壮亮、藤吉郎）と対象的に、寛仁大度をもって臨んだ印象が強い秀長ですが、領民たちには収奪と搾取の限りを尽くしたようです。

秀長の生前に大和国で大きな混乱がなかったのは、秀長の人徳ではなく、強権的な抑圧ゆえかも知れませんね。

その後「ならかし」によって築き上げられた巨万の富は、秀吉の命令により朝鮮征伐ほか、豊臣政権の軍資金とされます。

終わりに

若き日の小一郎。

今回は小一郎こと豊臣秀長の守銭奴ぶりと、彼が残した莫大な遺産について紹介してきました。推定金額と言い、調達手段と言い、実にえげつない限りです。

これについて『多聞院日記』では、痛烈に批判していました。

……一分一銭（いちぶいっせん）主の用には不立（たたず）、抑（そもそも）無限（かぎりなき）財宝なり、さこそ命惜（おしか）るらん、浅猿々々（あさまし、あさまし）。 ※『多聞院日記』天正19年（1591年）1月23日条 【意訳】これほどまでに巨額の財産を蓄えても、死んでしまえば何の役にも立たない。そもそも生命より尊い財宝などなかろうに、そうと気づかず領民を虐げて蓄財に励む姿は、まったく浅ましい限りであった……。

秀長の被害を受けた当事者としては、嘲り笑ってやりたかったことでしょう。

しかし秀長とすれば、たとえ自分の生命と引きかえても兄の野心を叶える助けになりたかったのかも知れません。

どこまでも献身的だった秀長の遺産を前に、秀吉はどう感じたのでしょうか。

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、この場面がどう描かれるのか、今から注目しています。

『豊臣兄弟！』藤吉郎と小一郎の初恋の結末…史実から直(白石聖)と寧々(浜辺美波)の真逆の運命を辿る

※参考文献：

黒田基樹『羽柴秀長とその家臣たち 秀吉兄弟の天下一統を支えた18人』KADOKAWA、2025年10月柴裕之 編『シリーズ・織豊大名の研究 14 豊臣秀長』戎光祥出版、2024年11月渡辺世祐『豊太閤と其家族』国立国会図書館デジタルコレクション