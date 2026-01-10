ローソンは、2026年1月13日（火）より、九州エリアで開催される「ご当地！うまいもん祭」にて、福岡市の人気店「西公園 今屋のハンバーガー」が監修した商品を発売します。

50年にわたり愛され続ける、ホットドッグスタイルのハンバーガーがコンビニで楽しめます。

ローソン「ご当地！うまいもん祭」西公園今屋のハンバーガー監修 ミックスエッグ

発売日：2026年1月13日(火)

価格：437円(税込)

お店の人気メニュー「ミックスエッグ」をイメージした商品。

ハンバーグと、にんにくを効かせたキャベツ、たまごをコッペパンにサンド。

お店のレシピに忠実に作った特製ソースで仕上げられており、県外や海外からもファンが訪れる福岡のソウルフードの味を再現しています。

ローソン「西公園今屋のハンバーガー監修 ミックスエッグ」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ホットドッグスタイルのハンバーガー！ローソン「ご当地！うまいもん祭」西公園今屋のハンバーガー監修 ミックスエッグ appeared first on Dtimes.