タレントの村重杏奈（27）が9日に放送されたフジテレビ「最強パワースポット旅」（後9・00）に出演。大物タレントとのロケ共演の感想をぶっちゃけた。

今回は「太宰府天満宮」「富士山」「伊勢神宮」周辺のパワースポットが紹介された。「伊勢神宮」を訪れたのはタレントの柳沢慎吾、俳優の上地雄輔、モデルでプロ雀士の岡田紗佳の3人。

冒頭、上地が柳沢について「慎吾さんは俺が学生の時から応援してくださってて…」と長い付き合いであることを岡田に伝えた。これに火がついたのか、柳沢は「17歳、18歳で止まってるのよ。上地くんは」と印象を伝えつつ「横浜高校で松坂大輔の球を捕ってたキャッチャーで止まってんのよ。全国の高校野球からスカウト…」と止まらなかった。

これに「いいです!いいです!」と上地が抱き着いて止めた。だが、岡田が「何も知らないんで。野球は」と伝えられると「え?本当に?知らない?横浜高校…」と再び熱く語り始めた。これに岡田から「もういいですって!知らないって!」とピシャリと言われ、柳沢は大笑いした。

このVTRを見守っていたスタジオのお笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢は「柳沢慎吾さん、のっけから飛ばしまくってますけど」と切り出すと、タレントのゆうちゃみこと古川優奈は「最高ですよね。あのおじさん大好き。マジで」と返した。

この返しに森田は「それは、お前はこの距離で見てるからやねん」と指摘。柳沢と共演経験がある村重は「本当にそう」とうなずいた。続けて「この距離で見てると明るいし、ちょうどいいなって思うんだけど…一緒にロケにしてると地獄なのよ」と本音をぶっちゃけてスタジオを爆笑させた。