令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。3月18日（水）の放送では、村重杏奈が自身のグラビア写真にまつわる意外なエピソードを語る場面があった。【映像】同性が憧れる！村重杏奈の“ヘルシーでおしゃれ”なグラビア（全身あり）今回は、ゲストの元HKT48・村重杏奈、元NHKアナウンサー・中川安奈、Aマッソ・加納とともに、前回に続いて「グラビアを見ながら本音酒」の