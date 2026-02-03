この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【相場の4分の1】福岡市一等地の3LDKが3380万円！専門家が明かす「破格の値段」の裏側とは？

不動産情報チャンネル「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が、「【相場の4分の1】都心一等地なのに、一部屋だけ”破格の値段”で売られている物件を内見してみた。」と題した動画を公開。福岡市中央区にある、驚きの価格で売りに出されている物件のメリットとデメリットを専門家の視点から解説している。



今回紹介されたのは、福岡PayPayドームから徒歩圏内という好立地に位置する3LDKのマンション。周辺の新築物件が1億円を超えることもあるエリアで、価格はなんと3,380万円。森部氏によれば、坪単価は約140万円で、これは「近隣相場の約4分の1」という破格の値段だという。



物件は1981年築（築44年）だが、室内はフルリノベーションされており、白を基調とした清潔感のある空間が広がる。約80平方メートルという広さに加え、大型商業施設や大濠公園、地下鉄駅も徒歩圏内と、利便性は抜群だ。さらに、この土地がかつて三井財閥の元総帥・團琢磨の住居跡であるという歴史的な背景も紹介された。



一方で、この価格には明確な理由がある。最大のデメリットとして挙げられたのは、日当たりと眺望だ。物件は四方を他のビルに囲まれており、バルコニーの目の前には隣のマンションが迫る。森部氏は「視線を感じるのが最大のデメリット」とプライバシー面での懸念を指摘。動画内では、築年数相応の建付けの悪さから網戸が外れてしまうハプニングも見られた。



価格と立地、広さを取るか、日当たりやプライバシーを重視するか。この物件は、住まいに何を求めるかを改めて考えさせられる、非常にユニークな選択肢と言えるだろう。



