午前6時から翌深夜2時まで営業

JR大井町駅に隣接する複合施設「OIMACHI TRACKS」内に商業ゾーン「SHOPS & RESTAURANTS」が2026年3月28日にオープンします。ここには国内初となる路面電車型のサウナ「トラムサウナ」が設置される予定です。

「トラムサウナ」が設置される「サウナメッツァ大井町トラックス」はサウナシュラン2022全国1位を獲得したスパメッツァが手掛ける都市型プレミアム・ウェルネススパとのこと。営業時間は午前6時から翌深夜2時までで、「トラムサウナ」は男性浴室に設置される予定です。一方で女性浴室には薬草ロウリュが備えられるとしています。

また同施設においては、リカバリーブランド「TENTIAL」による館内着や、「ビームスディレクターズバンク」監修のユニフォームを導入。日常の動線上にありながらコワーキングエリアも備え、「働く」と「くつろぐ」を両立する新たなウェルビーイングのスタイルを発信するとのことです。