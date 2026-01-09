みんなでナマコを指揮して海をお掃除！　『NAMAKORIUM』アーリーアクセス版が1月30日に配信

Polyscapeは、カジュアルマルチプレイRTS『NAMAKORIUM（ナマコリウム）』のアーリーアクセス版の配信日を1月30日と発表した。

『NAMAKORIUM』は、ナマコを段取りよく指揮して食事が尽きるまでにステージ内にある汚染を全て除去する協力型ゲームだ。石灰の収集が得意な貝ナマコ、鉄鉱石の採掘に長けた鉄ナマコ、高温・低温を耐えられる炎ナマコ・氷ナマコなど、性質の異なるユニークなナマコたちが登場する。

除染が進むと海が少しずつキレイになっていく。「鑑賞生物」を集めてコンプリートを目指す遊びもある。

他にも、除染中現れる強大な「オケガレ様」やゲーム中に役立つ情報を教えてくれる「ナビイルカ」といった機能も実装されている。

今回のアーリーアクセスでは、以前公開された体験版からランダムマッチ機能が搭載され、ステージ数が8種類へと増加した。

また、体験版やその後の反響を受けて、当初の計画にはないグッズ化をはじめとしたIP展開を目的にクラウドファンディングを実施することも発表された。返礼品にはゲーム内に登場する「ナマコ」のミニフィギュアをはじめとしたグッズが含まれている。詳細はクラウドファンディングページを確認してほしい。

『NAMAKORIUM』は、1,500円でSteamで配信予定だ。アーリーアクセスが提供されてから一定期間はリリースディスカウントとして1,200円で販売される。

■関連リンクSteamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3866920/NAMAKORIUM/クラウドファンディングページ：https://camp-fire.jp/projects/914054/view