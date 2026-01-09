鹿島学園の清水朔玖「その熱意に心を打たれて、鹿島学園のためにやりたい」

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく“冬の主役たち”。

今回はベスト4の4チームのそれぞれのキーマンをピックアップする。1月10日に準決勝の流通経済大柏戦を控える鹿島学園の3年生DF清水朔玖について。本来は左サイドバックだが、今大会は3回戦までボランチとしてプレー。「欠かせない存在」と鈴木雅人監督も絶賛する魅力とは。

ずば抜けた身体能力と正確かつ強度も兼ね揃えた左右の両足のキック、そしてボールハント力と突破力。セレッソ大阪U-15のときからサイドバックとしてサイドでの守備力、起点となる力と突破力を発揮していた清水は、鹿島学園に入学後、1年からトップチームでプレーし、サイドバックだけでなく、サイドハーフとしても大きな存在感を放った。

「鈴木監督からは『プレーをやり切れ』と言われているので、仕掛けたらクロスやシュートで終わることを意識していますし、守備の強度も球際の強さを含め、鹿島学園でたくさん学べています」

中学3年生で右の腰の骨の骨折という大怪我をして日本クラブユース（U-15）選手権には出場できず、C大阪U-18に昇格はできなかったが、怪我の期間に自分の進路をじっくりと考えることができた。

「鹿島学園がずっと欲しいとラブコールを送り続けてくれたんです。怪我の影響で夏は全くプレーできていなかったにもかかわらず、『どうしても欲しい』と言ってくれた。その熱意に心を打たれて、鹿島学園のためにやりたいと思って決めました」

この選択は正解だった。リハビリ期間に自分の身体と向きあって、鹿島学園の強度の高いサッカーに順応できるように、フィジカル強化に打ち込んだ。入学してからも自主トレでフィジカル、スピード、左右のキックを徹底して磨いた。

スタメンから外された時期があっても、「鹿島学園には自分を取ってくれた恩があるんです。だからこそ、自分の置かれた状況にも前向きに捉えています」と自己研鑽を続けるという、人情の深い選手であり続けた。

高校1年時にはトップで活躍する傍ら、ルーキーリーグでも躍動をしてU-16チームの全国大会である『2023 MIZUNO CHAMPIONSHIP U-16 ルーキーリーグ』で優勝し、国体でも茨城選抜の一員として少年男子の部で優勝を果たしている。

そして、昨年は絶対的な主軸として左サイドで存在感を放ち、選手権予選こそ決勝で明秀日立に敗れたが、予選決勝で敗れたチームが静岡県に集結して戦う『NEW BALANCE CUP 2025 IN TOKINOSUMIKA』（通称・裏選手権）で優勝を飾る原動力となった。

「嬉しかったのですが、やっぱり選手権に出られなかったことが本当に悔しかった。満員の国立競技場を見て、絶対に来年は関東で過ごすと決めた瞬間でした」

多くの経験を積んで最高学年となった今年は、フィジカルも一回り大きくなり、クロスの質、カットインやオーバーラップのスピードとタイミング、何よりボール回収力が格段に増して、“左サイドの番人”として必要不可欠な存在となった。

夏に不動のボランチだった西川大翔が骨折で離脱。最初はトップ下の松本金太朗が木下永愛とダブルボランチを組んだが、攻撃的な松本ゆえに終盤になると守備面で緩さが出てしまう。そこでプリンスリーグ関東1部・第11節の桐蔭学園戦の終盤に左サイドバックだった清水に白羽の矢が立った。

「全くやったことがなかったので戸惑った」というが、堅実な守備を見せると、この次からボランチとしてスタメンに定着をした。

「もう試行錯誤の連続でした。サイドバックと違って、ボランチは360度から相手が来るし、視野の確保やキープ、ボールの受け方などが難しくて、最初は苦戦しました。でも鈴木監督が僕に期待をして起用してくれているので、まずは持ち味の守備と運動量でカバーしようと思って必死に食らいつきました」

全力で取り組んだことで、試合をこなすごとに徐々に首を振るタイミング、身体の向き、ポジショニングが整理され、選手権が始まる頃にはボールハントと展開力に長けたボランチに成長を遂げていた。

1回戦から3回戦の堀越戦まで豊富な運動量と、鹿島学園で磨いたボール奪取力とインターセプトのセンスを遺憾なく発揮し、前向きにボールを奪えるようになったことで、左右のキックはチャンスメーク、フィニッシュ面でより猛威を振るった。

1回戦の新田戦では2つのFKでゴールの起点となり、CKからFW渡部隼翔のゴールをアシスト。2回戦の金沢学院大附属戦ではPKから決勝弾を挙げ、3回戦の堀越戦でもPKでの決勝弾。ゴールはセットプレーからだが、流れのなかで清水がボランチとしてチームのベクトルを前に向ける働きがあってこその結果だった。

そして準々決勝の興國戦では西川が今大会初スタメンを飾ったことで、本職の左サイドバックに戻ったが、完全に勢いに乗っている清水はもう手がつけられなかった。前半17分にPKで先制点を挙げると、ハーフタイムで西川が退いたことで再びボランチへ。後半6分には右中央でMF伊藤蒼空のバックパスを受けると、正確なファーストタッチからブロックに来たDFとカバー2人を右アウトサイドの鮮やかな切り返し一発で交わして右足を一閃。

角度があるなかでもきちんと踏み込んで身体を豪快に捻らせながら撃ち抜いた強烈なミドルシュートがバーを叩いたこぼれを、MF三浦春人が蹴り込んで決勝点をマーク。さらに後半23分にはペナルティーエリアギリギリの位置でFKを得ると、右足で逆サイドネットの左隅に突き刺す圧巻のキックを見せて勝負を決定づけた。

今大会の鹿島学園はチームコンセプトである守備時はしっかりと3ラインのブロックを敷き、奪ったら一気に全員が攻撃に切り替えて前に出ていくサッカーをしっかりと具現化している。その過程のなかで清水はボランチ、サイドバックで特出した切り替えの速さとポジショニング、空間と時間を自在に操るキックでアクセントを加える。どうしても得点力に目が行くが、80分間を通じての清水の強度、安定感はまさに今の鹿島学園を象徴するものになっている。

「やっぱり選手権は“裏選手権”とは全然違う。裏選手権は優勝しないとなかなか取り上げてもらえないけど、選手権は毎試合ゴールを決めたら、ものすごく多くのメディアの方に取材をしてもらえて、いろいろな場所で記事になる。注目度が全然違うと思ったし、去年外から見るしかできなかった舞台に自分が立っている。しかも国立に立てるのは本当に嬉しいからこそ、もっと上を目指したいです」

流通経済大柏との準決勝でも間違いなく清水がキーマンとなる。この一戦は言わば“強度vs強度”のバトルマッチとなり、その圧力で押し切った方がファイナルに進む。ボランチなのか、左サイドバックなのかは分からないが、「どこでやっても自分の良さを出すだけ。ここからが本当の勝負になると思っています」と、ギラギラした目でピッチに立つ。

流通経済大柏の圧力に屈しない象徴として、清水の躍動が相手の堅守に風穴を開ける閃光となるだろう。（安藤隆人 / Takahito Ando）