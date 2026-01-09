¡Ö¤³¤ì¤¬¹â¹»À¸¤À¤È¡©¡×½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Î¡ÈÌ¡²èµé¡É¥×¥ì¡¼¤Ë³¤³°ÁûÁ³¡¡¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!ºî¼Ô¤Ë¼Õºá¤Þ¤Ç
½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡¢Ì¡²è¤Ð¤ê¤Î45ÉÃ¥é¥ê¡¼¤¬³¤³°¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡³«ºÅÃæ¤Î½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡¢Åì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ÈÄÃÀ¾¡Ê·§ËÜ¡Ë¤¬¸«¤»¤¿Ä¶¹â¹»µé¤Î¥é¥ê¡¼¤¬³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¹â¹»À¸¤À¤È¡©¡×¡Ö¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2¹»¤Ï8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à¡¹·è¾¡¤Ç·ãÆÍ¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ç27-27¤Î¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢Ìó45ÉÃ´ÖÂ³¤¤¤¿¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Î±þ½·¤ò½¦¤¤¤Þ¤¯¤ëÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£ºÇ¸å¤ÏÅì»³¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÈô¤ó¤ÀÄÃÀ¾¤ÎÁª¼ê¤Î»ØÀè¤ò¤«¤¹¤á¤Æ¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Åì»³¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ò³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö°ì»þ´ü¡¢¥Ï¥¤¥¥å¡¼¤òÌ¡²è¤È¤·¤Æ¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¥é¥ê¡¼¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¯¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½¼Â¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¤È¥Õ¥ë¥À¥Æ¥µ¥ó¡ÊÌ¡²èºî¼Ô¤Î¸Å´Ü½Õ°ì¡Ë¤òµ¿¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈX¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢Æ±°Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬¹â¹»À¸¤À¤È¡©¡©¡¡¥Þ¥¸¤«¤è¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ð¥ì¡¼¤ÏºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤ÏÁ´¤ÆÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ÆÈó¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÅì»³¤¬29-27¤ÇÃ¥¼è¤·¡¢2-0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£10Æü¤ËÍºÊªÀî¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£