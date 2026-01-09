シカゴのチームに新たな日本人選手が加入した。

ホワイトソックス村上宗隆の成否を左右する35歳ベテラン打撃コーチの手腕

米プロバスケットボールNBAのシカゴ・ブルズは日本時間7日、日本代表PGの河村勇輝（24=顔写真）と再びツーウエー契約を結んだと発表した。バスケの神様であるマイケル・ジョーダンを擁し、NBA史上唯一、2度のファイナル3連覇を達成している名門ブルズのオーナーであるジェリー・ラインズドルフ氏はMLBのホワイトソックスも保有。12月に2年約53億7000万円で契約した村上宗隆（25）に続き、シカゴの“グループ企業”に日本人2人が加わった。

ホ軍、ブ軍を率いるラインズドルフ・オーナーは渋ちんオーナーとして知られ、MLB、NBA双方の選手会と対立。2021年オフのMLBの労使交渉ではエンゼルスのモレノ・オーナーとともに、当時の争点だった贅沢税の基準額や最低保障額の引き上げに猛反対した経営者の一人とされる。

放出される可能性も十分ある

年俸の基準額が約1億円（NBA出場に応じて変動）と安い河村はともかく、高年俸の村上はオーナーのシビアな視線にさらされそうだ。

ラインズドルフ・オーナーは29年以降に球団売却を予定しており、すでに投資家と契約を交わしている。球団改革にも乗り出し、負債を圧縮するなど、市場価値の向上を図っている。

ホ軍は24年に121敗でシーズン最多敗戦記録を更新し、2年連続最下位と低迷。ゲッツGMは「彼の実績、スイング、打球の破壊力。どれをとっても特別な存在になり得る選手だ」と、村上をチーム再建の切り札と位置付けているものの、年俸も期待も高い分、結果を残せなかった時は立場が危うくなるのは当然だ。

しかも、渡米1年目から結果を残しても安泰とは言い切れない。保有戦力は球団の市場価値や売却額にも影響する。村上との交換で価値が高い他球団の若手有望株を獲得できるとなれば、今季終了後にも放出される可能性は十分にある。

村上の命運はオーナーのさじ加減にかかっている。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイは前ロッテ監督の吉井理人氏に新春特別インタビューを実施。佐々木朗希や大谷翔平、自身が投手コーチを務めたWBCについてざっくばらんに語ってもらった。その中ではロッテ時代の佐々木と交わした“まさかのやり取り”まで飛び出して……。

本記事下部の関連記事【特別インタビュー】…はプロ野球ファンこそ必読だ。