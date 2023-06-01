ホワイトソックスの村上宗隆内野手【シカゴ共同】米大リーグ、ホワイトソックスは30日、村上宗隆内野手が右太もも裏の張りで10日間の負傷者リスト（IL）に入ったと発表した。29日のタイガース戦で走塁の際に痛め、途中交代していた。村上はメジャー1年目の今季、57試合で打率2割4分、20本塁打、41打点をマーク。シカゴで取材対応し「めちゃくちゃ悔しい。やってしまったことは仕方ない。前を向いて少しでも成長して帰ってこら