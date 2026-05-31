シカゴ・ホワイトソックスは現地時間30日、村上宗隆内野手（26）が右ハムストリングの肉離れにより10日間の負傷者リストに入ることを発表。同日の試合前、ウィル・ベナブル監督（43）は4−6週間の離脱となる見通しを示した。村上は29日のタイガース戦に先発出場するも、3回裏の第2打席で内野ゴロを打って一塁へ全力疾走した際に右太もも裏を負傷。直後に代走が送られて途中交代となり、MRI検査の結果、グレード2の肉離れと診断