ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督（43）が30日（日本時間31日）、前日の試合で右太腿裏を痛めて負傷した村上宗隆内野手（26）について、10日間の負傷者リスト（IL）入りとなったが離脱期間は4〜6週間だと明かした。指揮官は報道陣の取材に対し「ハムストリングのグレード2の損傷だ。復帰まで4〜6週間になる見込みだ」と明かし、「もちろん、IL（負傷者リスト）に入れることになるし、治療を行って、できるだけ早く戻っ