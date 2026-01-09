幸せが詰まった「猫バーガー」完成　布団を挟んでサンドされた2匹がかわいすぎる

寒い冬の朝、なかなか布団から出られないのは人間も猫も同じ。そんな折に突如として現れた、かわいすぎる「特製メニュー」がXで話題を呼んでいます。その名も「猫バーガー」。

「朝起きたら妻が猫バーガー作ってました」というコメントと共に投稿された写真には、布団を挟んでサンドされた2匹の猫ちゃんの姿が写し出されています。なんという最高のバーガー……！

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ バーガーの具材は「すずくん」と「ふうかちゃん」

ふかふかの布団の上には、茶トラの「すず」くんがどっしりと鎮座。そして、その下の布団の隙間からは、もう一匹の「ふうか」ちゃんの顔がムギュッと覗いています。上から妻さんの腕に包み込まれ、完璧なフォルムで完成した「猫バーガー」は、見ているだけでお腹いっぱいになりそうな幸福感です。

撮影されたのは、この日の寝起きのこと。もともとふうかちゃんが布団の中に入って寝ていたところ、その上からすずくんが乗ってきたのだそう。そこへ妻さんが、すずくんを撫でて抱きかかえるようにしたところ……偶然にもこの奇跡的な「猫バーガー」の構図が完成したといいます。

■ 意外と（？）居心地最高な猫バーガー

普段から布団の上に乗ってきたり、潜り込んだりすることはあるそうですが、こうして同時に、しかも綺麗にサンドされることは初めてだったのだとか。

この光景を見た飼い主さんは、「かわいいが二つ重なっている様子にメロメロでした」と大興奮。「なにより、つぶれていたふうかちゃんの顔がなんとも言えない表情になっていたので、妻とふたりでほっこりしていたところでした」と、朝の幸せなひとときを振り返ります。

ちなみに、少し潰されているようにも見える下のふうかちゃんですが、まんざらでもなかった様子。撮影後も5分ほどはこのまま「猫バーガー」の状態が続き、もがくこともなくスヤスヤと眠っていたそうです。「おそらくより温かくなって気持ちよかったんだと思います」と飼い主さん。

上からの重みと、布団の温もり。冬の猫ちゃんにとっては、これ以上ない極上のベッドだったのかもしれませんね。

＜記事化協力＞

すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】さん（@kagisuzu0531）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026010901.html