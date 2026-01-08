「正守護神には疑問が残る」白熱する“スペイン代表GK論争”に代表OBのカニサレスが見解「私が思うベストは…」
６月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）で、スペイン代表のゴールマウスを守るのはだれか――。 いまスペインでは、こんな議論が熱を帯びている。現在、絶対的守護神として君臨しているのはアスレティック・ビルバオに所属するウナイ・シモン（28歳）だ。20年11月に代表デビューを飾ったU・シモンは、21年のEURO、22年カタールW杯、24年のEUROと、直近のメジャー大会すべてで正守護神に君臨。EURO24では優勝に貢献した。 その控えは、プレミアリーグで首位を走るアーセナルの正GKダビド・ラヤ（30歳）が２番手、レアル・ソシエダで久保建英とプレーするアレックス・レミロ（30歳）が３番手。チェルシーのロベルト・サンチェス（28歳）が代表から漏れてしまうという盤石ぶりだ。 この盤石なメンバーに割って入ろうとしているのが、バルセロナのジョアン・ガルシア（24歳）だ。昨シーズンはエスパニョールでリーグ１位のセーブ数を記録し、チームの１部残留の立役者に。今シーズン夏に宿敵バルサへ2500万ユーロ（約41億2500万円）の移籍金で加入すると、瞬く間に正守護神の座を奪取した。 ハイライン戦術を実践するバルサにあって、最終ラインの裏を取られてピンチを迎える場面が多いが、J・ガルシアは持ち前の反応速度を活かしてビッグセーブを連発。バルサは今シーズンのラ・リーガで２敗しているが、いずれもJ・ガルシアが怪我で離脱していて、出場した試合は12勝１分けと、圧倒的なプレゼンスを放っている。
そして１月７日に行なわれたスーペルコパ準決勝で、バルサとアスレティックが対戦。J・ガルシアとU・シモンともに先発し、いわば"直接対決"となった一戦は、バルサが５−０でアスレティックを一蹴した。 とくに３点目のルーニー・バルドグジのゴールは、コース・スピードともにそこまで厳しいシュートではなく、ファンからはU・シモンのパフォーマンスに対する厳しい意見が噴出。それに伴い、A代表未招集のJ・ガルシアの待望論が過熱しているのだ。 そんな中、スペイン代表で46キャップを誇り、バレンシアを二度のラ・リーガ制覇に導いたレジェンドGK、サンティアゴ・カニサレスがラジオ番組『El Partidazo』で代表のGK論争に言及した。スペイン紙『ムンド・デポルティボ』が報じている。 カニサレスは「代表のゴールキーパーを選ぶのは非常に難しい」と前置きしながらも、次のように見解を述べた。「私にとって、ベストなのはまだ代表に選ばれていない選手（ジョアン・ガルシア）だ。控え（ダビド・ラヤ）も素晴らしいが、正ゴールキーパー（ウナイ・シモン）については疑問が残る」 約５か月後の本大会までに、正守護神の交代はあるのか。まずは３月に開催されるフィナリッシマのアルゼンチン戦で、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督がJ・ガルシアを初招集するのか注目だ。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
