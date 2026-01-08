J½õ¤Ã¿Í¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÂàÃÄ·èÄê¡Ö¤¦¤½¤ä¤í¡Ä¡×¡¡¾å°Ì¿Ê½Ð¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡Ä·ÀÌóËþÎ»¤Ë¥Õ¥¡¥óÃ²¤¡ÖÈá¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡¡J2¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï1·î8Æü¡¢DF¥¨¥¦¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿½ÏÎý¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÂàÃÄ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÏÃÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Ç36ºÐ¤Î¥¨¥¦¥·¡¼¥Ë¥ç¤Ï¡¢Êì¹ñ¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤ò·Ð¤Æ2015Ç¯¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ø²ÃÆþ¡£¹â¤¤¹¶·âÀÇ½¤òÉð´ï¤ËJ1Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤â2ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯¤ËÆÁÅç¤Ø°ÜÀÒ¡£²ÃÆþÅö½é¤«¤é°Û¼¡¸µ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁÅç4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢J2¥ê¡¼¥°Àï34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÀË¤·¤¯¤âJ1¾º³Ê¤òÆ¨¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢36ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤â·òºß¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£
¡¡¸ùÏ«¼Ô¤ÎÂàÃÄÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Þ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÏÃÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤¢¤¢¤¢¡¢¥¨¥¦¥½¥ó¤È¤â¤ªÊÌ¤ì¤È¤Ï¡Ä¡×¡ÖËâË¡»È¤¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¦¤½¤ä¤í¡Ä¡×¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«ËþÎ»¤È¤Ï¡×¡Ö4Ç¯´Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ùÀÓ¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¡¼¡¼¡¼¤¦¤½¡¼¡ª¡×¡Ö¤¨¡©¡©Èá¤·¤¤¡¢Èá¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤È¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¡×¡Ö¤Æ¤Ã¤¤ê·ÀÌó¹¹¿·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¡Ä¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«ÁÛÄê³°¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë