株式会社エッチ・ケー・エスは、2026年1月に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展する。

同ブースでは、「Customize Anything. Drive Everything.」をテーマに、最新車両から旧車まで幅広いモデルに向けたHKS流カスタマイズを提案する。また、シビックタイプRをベースとしたタイムアタック車両や、GT-R、GRヤリスを用いた「THE HKS」コンセプトモデルも展示する予定のため、興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

HKS、東京オートサロン2026 に最新カスタマイズ提案とコンプリートカーを出展

Customize Anything. Drive Everything. - すべてのクルマに、ベストなチューンを

～最新車両から旧車まで あらゆるクルマにHKS流カスタマイズを提案～

株式会社エッチ・ケー・エス（本社：静岡県富士宮市、代表取締役社長：水口 大輔、以下 HKS）は、2026年1月9日（金）～11日（日）に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「東京オートサロン2026」に出展いたします。（HKSブース：西1ホール No.109）

＜東京オートサロン（以下TAS）2026 HKSブースイメージ＞

■出展テーマ

HKSは 「Customize Anything. Drive Everything.」 をテーマに、最新モデルから往年の名車まで幅広いカスタマイズパッケージを紹介します。

･ 最新車両向けパッケージ：現行モデルに合わせて最適化したチューニングパーツを展示

･ コンプリートコンセプト「THE HKS」：車両販売事業のフラグシップモデルの新たな提案

･ ネオクラシック対応パーツ：往年の名車に最新技術を融合した新開発アイテムを発表

･ 主要アイテムの進化：サスペンションをはじめとする主要アイテムの進化モデルを発表

さらに、HKSが取り組む次世代技術や研究開発案件についても紹介し、カスタマイズの可能性を幅広くお伝えします。

■展示車両ラインアップ

①HKS Racing Performer FL550R

「筑波サーキットコース2000」でのタイムアタックを主眼に開発を進めている「HKS Racing Performer FL550R」

現在販売中、今後リリース予定のHKSパーツを基本構成とし、更なるタイムアップで交換必要となる純正パーツを見極めながら、パーツ開発を進めパフォーマンスアップを狙います。

筑波サーキットのシェイクダウン走行で、ノーマルタービンにHKSパーツを投入し、58秒台を達成。

扱いやすく高出力なパフォーマンスを目指し、サスペンションおよびエアロダイナミクスのセッティングを徹底的に追求しながら更なるタイムアップに向けてHKS GTタービンを装着。今後のタイムアップにご期待ください。

〈写真はTAS2025で展示したデモカーになります。〉

･ ベース車両：ホンダ シビックタイプR/FL5

･ GTスポーツタービンKIT＋高効率冷却＋サスペンションおよびエアロダイナミクスパーツ等の最適化で、高出力とハンドリング性能を両立

②THE HKS GT-R R35 MY24 NISMO Dimension Z

HKSが展開する車両販売事業 「THE HKS」 のフラグシップモデルとなる「Dimension Z」

R35 GT-Rの中でも随一のスペシャルグレード 「NISMO SPECIAL EDITION (MY24)」 をベースに、最新のHKS製品群をフル装着するとともに専用パーツを随所に追加し、「THE HKS」を象徴する一台として完成。

〈写真はTAS2024展示のR35 GT-Rデモカーとなります。〉

･ ベース車両：日産GT-R NISMO SPECIAL EDITION MY24/R35

･ VR38DETTコンプリートエンジン「4.3L STEP Pro＋」＋新型GT5565 BBタービン搭載

･ 最大出力：1,300馬力 の超高出力仕様

･ 強化GR6トランスミッションを搭載

･ 可変マフラー、可変サスペンション、各種制御パーツに加え、主要コンポーネントごとに新規パーツを開発。

･ アップスイープ形状を採用したフロントディフューザー、DRS（ドラッグ・リダクション・システム）機構付きGTウイングなど、トータルバランスを追求した専用設計のアロパーツを多数採用

③THE HKS GR YARIS Gen2 Dimension Y

カスタマイズパッケージの魅力を追求した「THE HKS」のコンセプトモデル 「THE HKS GR YARIS Gen2 Dimension Y」

HKSがこれまで培ってきたトータルチューニングのノウハウに、 「所有する喜び」 という付加価値を融合させた、今後のGRヤリスチューニングの新たな指標となる一台。

〈写真はTAS2025展示のGRヤリスデモカーとなります。〉

･ ベース車両：トヨタGRヤリス Gen.2/GXPA16

･ 新開発フルタービンキット（開発中）＋「パワーエディターR」による追加インジェクター制御で大幅パワーアップ

･ 「トランスファーオイルクーラー」による冷却強化＋「BODY KIT TYPE-S」＋専用設計のアンダーディフューザーおよびダウンフォース強化型のリアウイングで、高い空力性能とスタイリングを両立

■東京オートサロン2026 開催概要

日 時： 2026 年 1 月 9日 （金） ～ 1月 11日（日）

名 称： 東京オートサロン2026

場 所： 幕張メッセ（千葉県千葉市）

ブース： 西1ホール No.109

東京オートサロン公式ページ： https://www.tokyoautosalon.jp/2026/

HKSオートサロン特設ページ： https://www.hks-power.co.jp/event/tas2026/index.html

リリース提供元：株式会社エッチ・ケー・エス