“看護師”畑芽育、“患者”内田煌音に「煌音！久しぶり、元気だった？」
女優の畑芽育（23歳）が、看護師の転職支援サービス「看護 roo! 転職（カンゴルー転職）」の新CMに出演。1月5日より放映を開始した。
今回のCMは、看護師役を演じる畑芽育と、患者役を演じる内田煌音が、「カンガルー」と「看護 roo! 転職」の豆知識を互いに披露しあい、「そうなの！？」と驚くリアクションが印象的なシリーズ。全3バージョンで、それぞれ豆知識の内容が異なり、看護師に教えたい、「看護 roo! 転職」の便利さをユーモラスに伝えている。
朝早い時間からの撮影。看護師の衣装に身を包んだ畑が現場入りすると、先にスタンバイしていた患者役の内田の姿をみつけて「煌音！久しぶり、元気だった？」とにこやかに声をかける。映画「うちの弟どもがすみません」で姉弟役として共演して以来、約1年ぶりの再会に、撮影前からアットホームな空気が流れた。
畑は“看護師”という職業について「本当に素晴らしい職業だと思います。友達のお母さんや身近にいる看護師の仕事をしている方を見ていると、やはりすごく大変なお仕事だということも聞きます。患者さんを近くで見守っていて、先生のサポートもしつつ、タスクがたくさんあるお仕事だと思うのですが、それを朝から晩まで一生懸命取り組まれている看護師の皆さんには本当に頭が上がりません」とコメント。
そして「私自身も、このCMに出演し始めてから、看護師の仕事について興味深く見るようになりましたし、以前出演した作品で研修医の役をやらせていただいたこともあって、医療に関しての知識も少し増えた、この1年でした」と語った。
