ひらめなど旬の味覚が楽しめる！くら寿司 「とろと寒ぶり」フェア
回転寿司チェーン「くら寿司」にて「とろと寒ぶり」フェアを期間・数量限定で開催！
「熟成中とろ」などが登場するほか、くら寿司史上初、一般社員の顔をデザインしたスイーツも楽しめます☆
くら寿司 「とろと寒ぶり」フェア
開催日：2026年1月9日（金）〜期間・数量限定
開催店舗：全国のくら寿司
くら寿司にて、「【大分県産】豊後活〆寒ぶり」や「国産寒ひらめ（一貫）」、「熟成中とろ」など、旬の寒ブリや寒ヒラメなど、多彩な冬の味覚がラインナップした「とろと寒ぶり」フェアを開催！
さらに同日より、くら寿司史上初の一般社員の顔をデザインした、「178(イナバ)最中」も期間・数量限定で登場します。
【大分県産】豊後活〆寒ぶり
価格：300円
販売期間：2026年1月9日（金）〜1月18日（日）
脂乗りの良い大型サイズを厳選した「【大分県産】豊後活〆寒ぶり」は、潮の流れが速い豊後水道急潮で育ち、引き締まった身質と程よい脂乗りが特徴。
皮引きを店舗で行うことで、鮮度の高い状態を保ったまま味わえます☆
【大分県産】豊後活〆漬け寒ぶり
価格：300円
販売期間：2026年1月9日（金）〜1月18日（日）
「【大分県産】豊後活〆漬け寒ぶり」は、醤油ベースの特製たれに漬け込まれた一品。
もっちりとした食感とコクのある旨みが堪能できます。
国産寒ひらめ（一貫）
価格：115円
販売期間：2026年1月9日（金）〜2月1日（日）
※数量限定
※お持ち帰り不可
冬が旬の高級魚をリーズナブルな価格で楽しめる「国産寒ひらめ（一貫）」は、秋から冬にかけて餌を豊富に食べ、この冬の時期に体力を温存することで身が厚くなるため、凝縮された旨みが特徴。
その旨みをさらに引き出すため熟成を施し、そして、老舗水産会社の職人さんの技が光るスライスにより、ネタを広くとることで、舌で感じる甘みや旨みにまでこだわった一品です。
熟成中とろ
価格：270円
販売期間：2026年1月9日（金）〜1月18日（日）
マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選し熟成させた「熟成中とろ」
上質な脂の旨みとマグロの旨みがバランス良く味わえます。
まぐろカニマウンテン
価格：430円
販売期間：2026年1月9日（金）〜1月18日（日）
※お持ち帰り不可
新年にふさわしい赤富士をイメージした「まぐろカニマウンテン」は、華やかなでおめでたい一品！
縁起の良い紅白がマグロ、カニ、イクラをシャリに贅沢に盛りつけることで表現されています。
ぶり醤油麹
価格：115円
販売期間：2026年1月9日（金）〜2月1日（日）
強い旨みを味わえる天然のブリを醤油麹に漬け込んだ一品。
旨みともっちりとした触感が堪能できます。
とろける煮穴子天（一貫）
価格：200円
販売期間：2026年1月9日（金）〜1月18日（日）
持帰り：不可
鮮度の良い活〆の穴子を使用した「とろける煮穴子天（一貫）」
くら寿司特製の醤油ベースのたれで煮ることで、味に深みを出した煮穴子を注文が入ってから店内で揚げるため、サクサクでありながら、甘くてきめ細かな身が口の中で“とろ”けるような、ふわふわ食感が楽しめます。
あん肝
価格：115円
販売期間：販売中〜2026年2月1日（日）
「海のフォアグラ」とも言われるアンコウの肝を贅沢に使用した一品。
独特の風味を和らげる特別な処理を施すことで、濃厚でクリーミーな味わいを、海苔の風味と一緒に楽しめます。
※店舗により価格は異なります
※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります
香ばしい最中と温かいぜんざいでほっこりできる冬限定スイーツ
くら寿司史上初となる、一般社員の顔をデザインした「178(イナバ)最中」が登場。
「石澤ドレッシング」や「【藤原系】こってり背脂濃厚まぜそば」など商品開発担当の名前を打ち出した商品は過去にありましたが、一般社員の顔がデザインされたメニューは今回が初になります。
くら寿司公式Youtubeチャンネル「178イナバニュース」のYouTube開設6周年を記念した商品で、フォロワーが15万人を超える社員YouTuberの178（イナバ）氏の好きなあんこや抹茶を最中に挟んだスイーツです。
178(イナバ)最中
価格：280円
販売期間：1月9日（金）〜1月18日（日）
※お持ち帰り不可
くら寿司公式Youtubeチャンネル「178イナバニュース」のYouTube開設6周年を記念したメニュー。
フォロワーが15万人を超える社員YouTuberの178（イナバ）氏のデフォルメキャラがデザインされた最中の中には、イナバ氏が好きなあんこや抹茶が挟まれています。
至福のホッとぜんざい
価格：250円
販売期間：2026年1月9日（金）〜2月5日（木）
持帰り：不可
「至福のホッとぜんざい」は、寒い冬に心まで温まる和スイーツ。
北海道産小豆を丁寧に煮詰めたやさしい甘さのぜんざいで、もちもち食感の白玉も入っています。
※店舗により価格は異なります
※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります
KURA ROYAL「芳醇宇治抹茶パフェ」
価格：530円
販売期間：2026年1月9日（金）〜2月5日（木）
トッピング（上から順に）：最中皮、きなこ、抹茶アイス、白玉、栗の甘露煮、ゆであずき、ホイップ、抹茶ソース、抹茶プリン
※お持ち帰り不可
※各店舗1日数量限定
※「グローバル旗艦店原宿」では取り扱いなし
宇治抹茶の香りと味わいを堪能する新年にぴったりのパフェが新登場！
パフェに使用しているアイス、ソース、プリンには贅沢に宇治抹茶を使用し、どこを食べても抹茶の味わいをしっかりと感じられます。
ほどよい甘さの抹茶プリンに、苦みと渋みのバランスがいい抹茶ソース、軽やかなホイップクリームを重ね、京都府産の茶葉を使用したほろ苦く濃厚な抹茶アイスと相性抜群のあずきと栗をトッピング。
さらに白玉と最中を添えることで、食べ応え抜群で、抹茶好きにはたまらない和パフェになっています。
※店舗により価格は異なります
※予定数量に達し次第、販売終了となります
KURA ROYAL（クラロワイヤル）」とは
「KURA ROYAL」の「ロワイヤル」とは、フランス語で「王の」「王室の」を意味します。
人々を魅了し続けるフランス菓子のように、厳選された素材を贅沢に使用した、こだわりのオリジナルスイーツブランドです。
素材・製法・ビジュアルにこだわった「専門店以上のスイーツ」の実現により、感度の高い女性から注目を集めています。
今後も「季節感を感じられるスイーツ」が随時登場します☆
冬が旬の寒ブリ・寒ヒラメが堪能できるフェアと冬限定のスイーツ！
くら寿司の「とろと寒ぶり」フェアは、2026年 1月9日（金）から期間・数量限定で開催です。
