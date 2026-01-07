日本テレビ系「有吉の壁」（水曜・午後７時）の公式Ｘ（旧ツイッター）が７日に更新され、この日放送の番組内で出演者が結婚発表することが明かされた。

Ｘでは「＃有吉の壁 栃木ＳＰ今夜７時！」と特番での放送を告知し、「栃木県宇都宮市全面協力 おもしろ宇都宮の人選手権 総勢４９名なりきりスターが集結！新春ディナーショーの２本」と内容を説明。

続けて「さらに今夜壁芸人の誰かが結婚発表＆１６日公開の映画新イベント情報も」とつづった。

ＳＮＳ上では「えっ！？今日の有吉の壁誰か結婚発表あるん！？」「板倉さんが結婚かなぁ」「有吉の壁の結婚発表、山本さんじゃないよね？」「タイムマシーン３号の山本さんでは？！」「森田氏か？」「結婚発表という衝撃展開」「誰なのか、早く知りたくてたまらない」「誰の報告かドキドキしながら待機します」「新春ディナーショーの結婚発表、誰かな」「サプライズが凄すぎて楽しみすぎる」などの声が上がっている。

「有吉の壁」では昨年６月の特番で、お笑いコンビ「インポッシブル」ひるちゃんと妻の結婚披露宴を放送。妻をひるちゃんに紹介したグランジ佐藤大と椿鬼奴夫妻による「夫婦漫才」や相方・えいじのスピーチなど、共演芸人たちが祝福して盛り上がったが、今回は果たして…。