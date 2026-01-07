（CNN）トランプ米大統領は6日夜、ベネズエラが米国に対して、3000万〜5000万バレルの原油を引き渡すと明らかにした。原油は市場価格で販売され、その収益は米国が管理するという。

トランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、「ベネズエラの暫定当局が、高品質で制裁対象の原油3000万〜5000万バレルを米国に引き渡すことを発表でき、うれしく思う」と述べた。

トランプ氏は「この原油は市場価格で販売され、その資金は米大統領である私が管理し、ベネズエラと米国の人々の利益となるよう使われる」とした。

トランプ氏は、ライト・エネルギー長官に対し、この計画を直ちに実行するよう指示したとし、原油は貯蔵用の船舶で搬送され、米国内の港に直接運ばれると説明した。

CNNはホワイトハウスに詳しい説明を求めている。

匿名を条件にCNNの取材に応じた政府高官は、原油はすでに生産され、保管されていると明らかにした。大半は現在、船上にあり、今後、メキシコ湾岸の米国の施設に運ばれて精製されるという。

3000万〜5000万バレルという量は多く聞こえるが、米国は過去1カ月、1日あたり2000万バレル余りの原油を消費している。

トランプ氏の発表直後、米国の原油価格は1バレル当たり56ドル（約8700円）と約1ドル（2%弱）下落した。

最大5000万バレルを売却すれば、多額の収益がもたらされる可能性がある。ベネズエラ産原油は現在1バレル当たり55ドル前後で取引されており、市場価格で買い手を見つけることができれば、16億5000万〜27億5000万ドルを調達できる可能性がある。

ベネズエラは、米国が昨年後半に石油禁輸を開始して以降、原油の在庫を大きく積み上げてきた。ただ、これだけの量を米国に引き渡せば、自国の原油備蓄が減少するおそれもある。

原油は、陸上の貯蔵施設と、原油を輸送していた拿捕（だほ）されたタンカーの双方から供給される可能性が高い。専門家によれば、ベネズエラの貯蔵能力は約4800万バレルで、ほぼ満杯だった。業界の推計によれば、タンカーは約1500万〜2200万バレルの原油を運んでいた。

ベネズエラがどのくらいの期間で原油を米国に引き渡すのかは明らかになっていない。