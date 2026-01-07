「浅田さんはね、和久田アナがいなくなって、いよいよ自分の番だと、さっき言ってましたよ」

1月3日にNHK総合で放送された『新春生放送！東西笑いの殿堂2026』で、出演していた同局の浅田春奈アナをイジったのは爆笑問題・太田光。

というのも、昨年12月末にスポーツ紙などで、NHKの和久田麻由子アナ（37）が今年3月までに退社することが報じられていた。

また、「スポニチアネックス」によると、退社後はフリーアナウンサーに転身し、日本テレビの新しい報道番組のキャスターに早くも4月から就任するという。

「まだNHKから正式なアナウンスはないものの、和久田さんの退局は間違いないといいます。NHKのアナウンサー人事は毎年2月に決まるため、編成に迷惑をかけないためにこのタイミングでの退局を決意したと聞いています。すでに周囲の関係者には退局の意向を伝えているそうです」（スポーツ紙記者）

和久田アナと言えば、『おはよう日本』『ニュースウオッチ9』といった同局の看板報道番組を担当し、”わくまゆ”の愛称で人気者に。’19年と’21年の『NHK紅白歌合戦』の司会や東京五輪の開会式の中継なども務めるなど、名実ともに”エースアナ”として活躍していた。

私生活では’19年に結婚し、’22年に第1子、昨年に第2子を出産しており、育児休暇を経て10月から復帰したばかりだった。

「和久田さんは『好きな女性アナランキング』でも常に上位に登場しており、好感度も抜群。その知性を感じさせる美貌と高いアナウンス能力で、局からも”絶対エース”と信頼され、骨をうずめると思われていたのですが……」（前出・スポーツ紙記者）

そんななか決別を選んだ和久田アナだが、いったい何があったのか。NHK関係者は言う。

「実は職場復帰から少し経った昨年12月に和久田さんに地方転勤の打診があったのですが、彼女が断ったうえでの退局だと聞いています。

和久田さんほどのエースアナがなぜ地方に？と思うかもしれませんが、この1年ほどNHKの中ですべてのアナウンサーが”東京は2〜3年で異動”という内規が厳格化されたといいます。表向きは公平性の徹底だそうですが、実際の思惑はまた別にあります。

というのも、以前から局内では看板番組で名前を売った後、フリーになり他局の裏番組でキャスターとなる現象を上層部は苦々しく思っていました。そうした流れもあって現在の上層部の考えは”エースアナは作らないという方針で、数年で地方異動という仕組みを作ったそうです」

和久田アナは’11年の入局後、岡山放送局を経て’14年に東京のアナウンス室に異動。そこから長きに渡って東京で活躍してきたが――。

「和久田アナにとっては、出産もした後に地方転勤を命じられることに戸惑いの気持ちがあったと思います。そして12月からキャスター委員会という翌年の出演者を決める人事が本格化するので、その前に身を引く覚悟をしたのでしょう。和久田アナなら民放でも引く手あまたでしょうからね。

一方でNHKとしても政治家にも人気が高かった彼女の退局は相当痛いはず。和久田アナの取材なら受ける、という政治家も多かったですから」（前出・NHK関係者）

エースアナの流出が続くNHK。果たしてこの難局をどう乗り越えるのか。