JO1が和服姿で“カニコロかるた”に挑戦！ほっともっと新TVCMのビハインドムービーが先行公開

JO1が登場する、ほっともっとの新TVCM「ほっともっと×JO1 カニクリームコロッケ弁当」篇が1月7日から全国で順次放映開始。

放映に先立ち、CMのビハインドムービーが「ほっともっと」公式YouTubeにて公開された。どんなCMに仕上がったのか予想しながら、撮影の裏側を楽しもう。

ビハインドムービーは全部で2本で、1月7日には第2弾が公開される。

■JOIが出演する新CMは1月7日から全国で順次放映

また、ほっともっとで“カニクリームコロッケシリーズ”を購入すると、「JO1オリジナルニューイヤーカード」がプレゼントされる店頭キャンペーンが1月6日から実施。さらに、対象商品を購入したレシート・領収証などを専用のフォームから応募することで、サイン入りのニューイヤーカードが抽選で10名に当たる応募キャンペーンも開催される。

■CM撮影時のエピソード

1月に新発売される冬のごちそう洋食メニュー“カニクリームコロッケ弁当”のCMとなる今回は、新年らしい和服姿で“カニコロかるた”に挑戦。楽しそうに、全力でかるたを行う姿が印象的だった。

読み手役を演じた金城碧海は、百人一首の経験があったとのことで「今日のためだった」などとコメントし、現場の笑いを誘った。カニクリームコロッケが大好きというメンバーは演技のポイントに関して聞かれると「演技なんていっさいしていないです。本当においしかったので」と真剣な表情で語る姿が印象的だった。

実際に食べた感想については、「すごくカニを感じる」「おいしい！」と大絶賛。また、どんなときに食べたいかという質問には、「朝・昼・晩でもいけます」などと笑顔で答えた。楽しそうにカニコロかるたに挑む、「JO1」メンバーの仲の良さが感じられるCMは、1月7日から放映。

