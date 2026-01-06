¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤Î¸µ¥Í¥¿¤Ï¡Ö¾è¤ê¤â¤Î¥ª¥¿¥¯!?¡×Î¦¡¦³¤¡¦¶õ¤Î¾è¤ê¤â¤Î¤Ë¡È»Ë¾å½é¡É¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤¿¡ÈÄ¶¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÂçÅýÎÎ¡É¤ÎÅÁÀâ
Àø¿å´Ï¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀø¹Ò¤·¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÂçÅýÎÎ
¡¡¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤¤¤¨¤ë¡Ö¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¡×¡£¤½¤Î¡Ö¥Æ¥Ç¥£¡×¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Âè26ÂåÂçÅýÎÎ¤Î¥»¥ª¥É¥¢¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Î°¦¾Î¤¬Í³Íè¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾è¤ê¤â¤ÎÂç¹¥¤ÂçÅýÎÎ¡×¤Ê¤éËÜË¾¡© Èà¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤¤¤¿·³´Ï¤Ç¤¹
¡¡Èà¤Ï¡¢½¢Ç¤»þ¤ÎÇ¯Îð¤¬42ºÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡ÊÂè2°Ì¤Ï¥±¥Í¥Ç¥£¤Î43ºÐ¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¤âÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼ã¤¯¡¢³èÆ°Åª¤À¤Ã¤¿¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¡×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¾è¤ê¤â¤Î¤Ë¸Â¤Ã¤¿»Ë¾å½é¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤¬ÂçÅýÎÎ¿¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿1901Ç¯¡Á1909Ç¯¤Ï¡¢¾è¤ê¤â¤Î¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1907Ç¯¡Á1909Ç¯¤ËÀ¤³¦°ì¼þ¹Ò³¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¡×¤³¤ÈÂçÀ¾ÍÎ´ÏÂâ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÀø¿å´Ï¡×¤È¤¤¤¦´Ï¼ï¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«³¤·³½é¤ÎÀø¿å´Ï¡Ö¥Û¥é¥ó¥É¡×¤¬½¢Ìò¤·¤¿¤Î¤Ï1900Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±´Ï¤Ï1ÀÉ¤À¤±Â¤¤é¤ì¤¿¼Â¸³´Ï¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ìÊâ¿Ê¤á¡¢¤è¤ê¼ÂÍÑÅª¤ÊÀø¿å´Ï¤Î±¿ÍÑ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢³¤·³¤Ï¡Ö¥Û¥é¥ó¥É¡×¤Î³ÈÂç²þÎÉ·¿¤È¤·¤Æ7ÀÉ¤ÎÀø¿å´Ï¤ò·úÂ¤¤·¡¢1903Ç¯¤«¤é¼¡¡¹¤È½¢Ìò¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡1ÈÖ´Ï¤ÎÌ¾¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Ë¥×¥é¥ó¥¸¥ã¡¼µé¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÀø¿å´Ï¤Ï¡¢ºÇÂç150¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó46m¡Ë¤Î¿å¿¼¤Þ¤ÇÀø¹Ò¤Ç¤¡¢¿åÃæÂ®ÎÏ¤Ï7¥Î¥Ã¥È¡ÊÌó13km/h¡Ë¤È¤¤¤¦ÀÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´Ä¹¤Ï20mÂ¤é¤º¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ç¡¢µûÍëÈ¯¼Í´É¤Ï18¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó450mm¡Ë¥µ¥¤¥º¤Î¤â¤Î1Ìç¤Î¤ß¡£¾è°÷¤Ï¡¢´ÏÄ¹¤Î¤Û¤«6Ì¾¤ÇÁà´Ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥ÈÂçÅýÎÎ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀø¿å´Ï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢»ë»¡¤¬¤Æ¤éÅë¾è¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ1905Ç¯8·î22Æü¤Î¸á¸å¡¢¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Î¼«Âð¤¬¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥É²¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼ÏÑ¤Ë²ó¹Ò¤µ¤»¤¿¡Ö¥×¥é¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÅýÎÎ¤ò¾è¤»¤¿¡Ö¥×¥é¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï³¤¾å¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÀø¤Ã¤Æ¿åÃæ¹Ò¹Ô¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡Ö¥Ý¡¼¥Ý¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥¤¥ë¥«¤Î¤è¤¦¤ËµÞÂ®Àø¹Ò¤ÈµÞÂ®Éâ¾å¤ò·«¤êÊÖ¤¹Æ°¤¤âÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤è¤½3»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ÖÂçÅýÎÎ¾è´ÏÃæ¡¢Àø¹Ò»þ´Ö¤ÏºÇÂç¿¼ÅÙ20¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó6m¡Ë¤Ç50Ê¬¤Û¤É¡£¤½¤Î´Ö¡¢´ÏÄ¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Í¥ë¥½¥óÂç°Ó¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤Ç¡¢¾èÁÈ°÷¤Î°ì»åÍð¤ì¤ÌÆ°¤¤ò»ë»¡¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿½é¤ÎÂçÅýÎÎ
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥ÈÂçÅýÎÎ¤Ï1906Ç¯9·î¤Ë¡¢¤³¤ÎÇ¯6·î¤Ë½¢Ìò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·±ÔÀï´Ï¡Ö¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê¡×¤Ë¾è¤ê¡¢Åö»þ·úÀßÃæ¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Î»ë»¡¤Ë¤â½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤¬Ç¤´üÃæ¡¢¹ñ³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤ÎÀø¿å´Ï¥×¥é¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢20À¤µª½éÆ¬¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¦¾å¤Î¾è¤êÊª¤È¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤ÎÀèÂå¤Ë¤¢¤¿¤ëÂè25Âå¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤¬½é¤á¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»î¾è¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÇÏ¼Ö¤«Å´Æ»¡ÊÂçÅýÎÎÀìÍÑÎó¼Ö¡¿US¥«¡¼¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡Ë¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤â¼ç¤ËÇÏ¼Ö¤ÈÅ´Æ»¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1902Ç¯8·î22Æü¤Ë¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¥Ï¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿ºÝ¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿Îã¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÅýÎÎ¤Î¥Ï¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉË¬Ìä¤òÅÁ¤¨¤ëÅö»þ¤Î¿·Ê¹µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÖÎó¤ÎÀèÆ¬¤Ë¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Î¾è¤ë¼«Æ°¼Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë20Âæ¤Û¤É¤ÎÇÏ¼Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÌ¾¹ÔÎó¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÃÏÊý¡Ê¥á¥¤¥ó½£¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼½£¡¢¥Ð¡¼¥â¥ó¥È½£¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¡¢¥í¡¼¥É¥¢¥¤¥é¥ó¥É½£¡¢¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¡Ë¤òÎòË¬¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¸øÌ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥ÈÂçÅýÎÎ¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Î¤Û¤«¡¢¼«¿È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥è¥Ã¥È¡Ö¥·¥ë¥Õ¡×¤äÅ´Æ»¡¢µ¥Á¥¤ò°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¤È¤¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥ÈÂçÅýÎÎ¤Î»Ñ¤ò¸«¤è¤¦¤È¡¢±èÆ»¤Ê¤É¤Ë20Ëü¿Í¤Û¤É¤Î´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡1909Ç¯¤Ë2´ü8Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ò½ª¤¨¤¿¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï´·½¬¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÂçÅýÎÎ¤Ï2´ü¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦À©¸Â¤òÇË¤ê¡¢3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ1912Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ë¸þ¤±¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¶¦ÏÂÅÞ¤òÎ¥¤ì¤Æ¿·ÅÞ¤òºî¤ê¡¢Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁªµó±¿Æ°Ãæ¡¢º£ÅÙ¤ÏÈ¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¡¢¶õ¤òÈô¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤¿½é¤ÎÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô
¡¡¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤¬Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1910Ç¯10·î11Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Áªµó±¿Æ°¤Î¤¿¤á¥ß¥º¡¼¥ê½£¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Ç¥é¥¤¥È·»Äï¤ÎÈô¹Ôµ¡¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Â¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥È¡¦¥â¥Ç¥ëB¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥»¥ª¥É¥¢¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¡Êº¸¡Ë¡£±¦¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¥¢¡¼¥Á¥Ü¥ë¥É¡¦¥Û¥¯¥·¡¼¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¿Þ½ñ´Û¡Ë
¡¡¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥È·»Äï¤ÎÀßÎ©¤·¤¿Èô¹Ôµ¡À½Â¤²ñ¼Ò¡Ö¥é¥¤¥È¼Ò¡×¤¬ÁÈ¿¥¤·¤¿Èô¹Ô¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¡Ö¥é¥¤¥È¡¦¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Á¡¼¥à¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Á¥Ü¥ë¥É¡¦¥Û¥¯¥·¡¼¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥é¥¤¥È¼ÒºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥é¥¤¥È¡¦¥â¥Ç¥ëB¡×¤Ç¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óÈô¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶õ¤òÈô¤ÖÈô¹Ôµ¡¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢¡Ö»î¤·¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¥¯¥·¡¼¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢Èà¤ÎÁà½Ä¤¹¤ëÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èô¹Ôµ¡¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¥é¥¤¥È¡¦¥â¥Ç¥ëB¡×¤Ï¡¢¼çÍã¤Î¾å¤ËºÂÀÊ¤¬2¤ÄÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤È¤¤¤Ã¤¿°ÂÁ´Áõ¶ñ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Á°Êý¤Ë¤¢¤ëËÀ¤ËÂ¤ò¤«¤±¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢¹üÁÈ¤ß¤ò°®¤Ã¤ÆÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Û¥¯¥·¡¼¤ÎÁà½Ä¤Ç¶õ¤òÉñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¿Þ½ñ´Û¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤Î¤È¤¤ò»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤ò¾è¤»¤¿Èô¹Ôµ¡¤Ï¤¿¤ÀÈô¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÞ¹ß²¼¤ÈµÞ¾å¾º¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ÈÈô¹Ô¡×¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á°Ç¯¤Þ¤ÇÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Û¥¯¥·¡¼¤Ï¿ïÊ¬¤ÈÂçÃÀ¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ç¤ÎÈô¹Ô¤òÂÎ¸³¤·¤¿¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢ÃåÎ¦¸å¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡ÊBully¡ª¡Ë¡×¤È·ã¾Þ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤52ºÐ¤À¤Ã¤¿Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤òÈô¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1912Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¶¦ÏÂÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤¬ÆóÊ¬¤µ¤ì¡¢µùÉ×¤ÎÍø¤òÆÀ¤ë·Á¤ÇÌ±¼çÅÞ¤Î¥¦¥Ã¥É¥í¥¦¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬Âè28ÂåÂçÅýÎÎ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¦¡¦³¤¡¦¶õ¤È¿·¤·¤¤¾è¤ê¤â¤Î¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯·Ð¸³¤·¤¿¥»¥ª¥É¥¢¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¿ÊÊâÅª¤«¤Ä¹¥´ñ¿´²¢À¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¾è¤ê¤â¤Î¤ÎÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
