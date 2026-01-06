約430万円の日産新「セダン」

日産のアメリカ法人は2025年12月15日、現地で生産しているミドルセダン「アルティマ」の2026年モデルを発表しました。

アルティマは1992年に北米でデビューしたミドルセダンです。現行型は2018年に登場した6代目にあたります。SUV人気が高まる中にあっても、扱いやすいサイズ感とバランスの取れた実用性を強みに、根強い支持を得ている一台です。

【画像】超カッコいい！ 日産の新「セダン」を画像で見る（88枚）

ボディサイズは全長192.9in（4900mm）×全幅72.9in（1852mm）×全高56.8in（1443mm）、ホイールベース111.2in（2825mm）。日本市場ではすでに販売を終了した「フーガ」ほどのサイズです。

パワーユニットは2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンで、CVTを組み合わせています。最高出力・最大トルクはFWD（前輪駆動）が188馬力・180lb-ft、4WDが182馬力・178lb-ftです。

今回発表された2026年モデルでは、グレードが見直されるとともに新しいパッケージオプションが設定されました。

グレードは従来の4種類から2種類へと整理され、ベーシックな「SV」と、スポーティな装いの「SR」となります。選択肢を絞ることで、各グレードのキャラクターをより明確にしています。

新しいパッケージオプションは、SRのみに設定される「ミッドナイトエディション」です。フロントグリルガーニッシュ、ホイール、ドアミラーカバー、バッジ、そしてキャビン部（ピラーとルーフ）をブラックで統一することで、精悍さを際立たせています。

対象となるボディカラーは、ブラック、パールホワイト、グリーンメタリック、グレイスカイパールの4色です。

このミッドナイトエディションは、ほかのモデルでも好評を博しており、今回アルティマへの設定はまさに待望といえます。SRのスポーティな個性をより明確に打ち出すことで、モデル全体のイメージ向上へとつなげるとともに、デザイン性を重視する新たな顧客層への訴求力を高めています。

価格はSVが2万7580ドル（約430万円）、SRが2万9080ドル（約450万円）。4WDは1400ドル（約20万円）高、ミッドナイトエディションは2000ドル（約30万円）高となります。