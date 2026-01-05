全日本高校女子サッカー選手権の準々決勝が兵庫県で行われ、大分県代表の柳ヶ浦がチーム最高タイとなるベスト4進出を決めました。

【写真を見る】全日本高校女子サッカー 大分・柳ヶ浦が4発快勝、ベスト4進出 エース松田が2ゴールの活躍

6大会連続10回目の出場となる柳ヶ浦は、準々決勝で34大会連続出場の強豪・聖和学園（宮城）と対戦しました。

序盤から積極的にプレスをかける柳ヶ浦は前半3分、相手GKからのパスを狙っていた村上がボールを奪うと、そのままロングシュートを放ち先制します。さらに33分、ファーサイドへのクロスをエース・松田が頭であわせ、前半の間にリードを2点に広げます。

柳ヶ浦は後半3分、左サイドでフリーになっていたMFの横山が一気に抜け出し、最後は相手をかわしてシュートを決めます。12分にはフリーキックからエース・松田が再びヘディングであわせ、この日2点目となるゴールを奪います。

試合はこのまま4ー0で柳ヶ浦が快勝。2年ぶりにチーム最高に並ぶベスト4に進出しました。

準決勝は7日、千葉の暁星国際と互いに初の決勝を目指して対戦します。