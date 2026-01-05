イラストレーター＆VTuber・しぐれうい、過去最大級のライブイベントをKアリーナ横浜で5/30開催！ 原宿での企画展も5/2から実施

ライブと展覧会で「しぐれうい」の世界に浸る5月！横浜＆原宿で大規模イベント連続開催

イラストレーター兼VTuberとして活躍するしぐれういが、2026年5月に2つの大型イベントを開催します！

5月2日からは東京・原宿で企画展「Uitopia」がスタートし、描き下ろしイラストや体験型展示が登場。

そして誕生日の5月30日には、Kアリーナ横浜にて過去最大級となるライブ「SHIGURE UI Birthday Live “Wishing Umbrella”」が行われます。

ライブチケットは特設サイトで1月4日（日）21:00 〜 1月25日（日）23:59までの抽選受付で、S席19,000円からU-18席8,000円まで幅広く用意されており、全席に特典グッズ付き。

新緑の季節、アートと音楽の両面から彼女の魅力を体感してみませんか？

（以下、プレスリリースより）

しぐれういがKアリーナ横浜で過去最大級ライブを2026年5月開催！ 東京・原宿で企画展も同時開催〜描き下ろしイラストの記念グッズも多数販売予定〜

アンコロール株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石井 真太朗）が手掛けるクリエイター特化型エージェンシー「INCOLORE（アンコロール）」とイラストレーター兼VTuberしぐれうい氏は、しぐれうい展2026「Uitopia」とライブイベント「SHIGURE UI Birthday Live “Wishing Umbrella”」を共同で開催いたします。

しぐれうい X：https://x.com/ui_shig

しぐれうい公式infoX：https://x.com/shigureui_info

特設サイト：https://7th.uishigure.com/

※追加情報は、特設サイト・公式infoXにて発表します

しぐれうい氏は、イラストレーターとVTuberの二つの顔を持つマルチクリエイターとして、多岐にわたる分野で活躍しています。

イラストレーターとしてライトノベルやゲームなどのイラストを手掛けるほか、VTuberプロダクション・ホロライブ所属の「大空スバル」、ぶいすぽっ！所属の「千燈ゆうひ」といったVTuberのキャラクターデザインも担当しています。国内外で個展開催や画集刊行などを展開し、その高い画力と表現力で広く支持されています。

自身もVTuberとして活動中で、2024年にはVTuberデビュー5周年を記念したCDアルバム『fiction』のリリースやリアルライブ「SHIGURE UI 5th Anniversary Live “masterpiece”」を開催するなど、アーティストとしても精力的に活躍しています。

しぐれうい展2026「Uitopia」は2026年5月2日（土）より東京・原宿のイベントスペース「6142」にて開催いたします。

これまでの活動に関連する様々な造作物や、しぐれうい氏が本展用に描き下ろしたイラスト作品、体験型の企画など、様々な視点からしぐれういの世界観を楽しめる展示を予定しています。

また、新規描き下ろしイラストを使用したグッズや、ライブ記念グッズの販売も予定しています。

ライブイベント「SHIGURE UI Birthday Live “Wishing Umbrella”」はしぐれうい氏の誕生日である2026年5月30日（土）に、過去最大級の会場となるKアリーナ横浜にて開催予定で、豪華ゲストの出演も予定しています。

イラストレーター兼VTuberとしてファンを魅了し続けるしぐれうい氏の企画展及びライブイベントに、ぜひ足をお運びください。

しぐれうい展2026「Uitopia」概要

しぐれうい展2026「Uitopia」特設サイト：https://7th.uishigure.com/uitopia/

【開催日程】

2026年5月2日（土）〜6月7日（日）

【会場】

6142

【所在地】

東京都渋谷区神宮前6丁目14−2

【入場料】

入場料有（一部エリアは入場無料）

※有料チケットの情報は特設サイト・公式infoXにて発表します。

ライブイベント「SHIGURE UI Birthday Live “Wishing Umbrella”」 概要

ライブ「SHIGURE UI Birthday Live “Wishing Umbrella”」特設サイト：

https://7th.uishigure.com/wishingumbrella/

【出演者】

しぐれうい

※ゲスト情報はおって発表します

【開催日程】

2026年5月30日（土）開場15:30／開演17:00

【会場】

Kアリーナ横浜

【所在地】

横浜市西区みなとみらい6-2-14

【チケット情報】

・S席（アリーナ席）：19,000円（税込）

サーカスペンライト・特典グッズ付き／しぐれういからの招待状(複製)、キラキラステッカー

・A席：9,900円（税込）

特典グッズ付き／しぐれういからの招待状(複製)、キラキラステッカー

U-18席：8,000円（税込）

特典グッズ付き／しぐれういからの招待状(複製)、キラキラステッカー

一次先行（抽選）

・受付期間：2026年1月4日（日）21:00 〜 2026年1月25日（日）23:59

・URL：https://w.pia.jp/t/uishigure-wishingumbrella/

企画展・ライブイベントに関する問い合わせ：shigureui_info@incolore.co.jp

※すべてのお問い合わせに対してお返事をお約束するものではございません。あらかじめご了承ください。

--

主催：しぐれうい・INCOLORE（アンコロール）

協力：ピクシブ株式会社

プロデュース：しぐれうい・RICOL

アートディレクション・クリエイティブ制作：RICOL

--

しぐれうい氏 プロフィール

【プロフィール】

フリーのイラストレーター。「幼なじみが絶対に負けないラブコメ」（電撃文庫）や「君は僕の後悔（きみはぼくのリグレット）」（ダッシュエックス文庫）、VTuberプロダクション・ホロライブ所属の「大空スバル」、ぶいすぽっ！所属の「千燈ゆうひ」のキャラクターデザインなど幅広く担当している。

2019年には自身のYouTubeチャンネルを開設し、VTuberとしても活動しており、2024年に実施された「SHIGURE UI 5th Anniversary Project」では、個展「雨を手繰る」の開催、2ndアルバム「fiction」や作品集『雨を綴る』の発売のほか、ライブイベント「SHIGURE UI 5th Anniversary Live “masterpiece”」も開催され、同ライブイベント内でVoiSona「雨衣」の発表も行った。

X：https://x.com/ui_shig

pixiv：https://www.pixiv.net/users/431873

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCt30jJgChL8qeT9VPadidSw

■INCOLORE（アンコロール）とは https://incolore.co.jp/

クリエイターと共に新しい価値を創造し、持続可能なビジネスを支援するクリエイター特化型エージェンシーです。

クリエイターの夢の実現と創作活動の影響力の拡大を目指し、今後も大型イベントや新規IPの開発など、新規ビジネスの展開を予定しています。

■アンコロール株式会社

所在地：東京都渋谷区

代表取締役：石井真太朗

事業内容：クリエイターパートナーシップ事業

問い合わせ：info@incolore.co.jp