【お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件】第2期初回放送は4月3日！ キービジュアル公開
『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』第2期の初回放送が、4月3日（金）の22：30よりTOKYO MXほかに決定。キービジュアルが公開された。
「小説家になろう」にて2018年12月より投稿され、GA文庫（SBクリエイティブ刊）にて刊行中の大人気ライトノベル『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』（著：佐伯さん イラスト：はねこと）。それを原作としたアニメが2023年1月より第1期が放送され、第2期が2026年4月より放送される本作。
昨日配信された「GA FES 2026」にて、『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』のスペシャルステージを実施いたしました。ステージ内では、ファン待望となる第2期の最新情報として、キービジュアルおよび初回放送日を初公開。キービジュアルには、主人公・藤宮周とヒロイン・椎名真昼に加え、2人を取り巻く友人である赤澤樹、白川千歳の姿も描かれ、第2期からさらに広がる物語を予感させる内容となっている。
また、第2期の初回放送日は2026年4月3日（金）22時30分に決定。放送はTOKYO MX他にて放送。第2期の放送を控え、ますます盛り上がりを見せる本作『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』。今後の続報にもぜひご注目を。
（C）佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会
「小説家になろう」にて2018年12月より投稿され、GA文庫（SBクリエイティブ刊）にて刊行中の大人気ライトノベル『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』（著：佐伯さん イラスト：はねこと）。それを原作としたアニメが2023年1月より第1期が放送され、第2期が2026年4月より放送される本作。
また、第2期の初回放送日は2026年4月3日（金）22時30分に決定。放送はTOKYO MX他にて放送。第2期の放送を控え、ますます盛り上がりを見せる本作『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』。今後の続報にもぜひご注目を。
（C）佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会