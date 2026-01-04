女優の小泉今日子（59）が、3日放送のBSフジ特番「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（通常回は木曜後10・00）に出演。還暦を前にやっておきたいことを明かした。

この日はドラマで共演した飯島直子と韓国2人旅。そこで仕事の話になると、小泉は「ライブが5月に終わったら、本当に久しぶりに、数カ月丸々休もうと思っていて」と言及。1月に始まる全国ライブツアーが5月で終演して以降の予定を明かし、「それを楽しみに生きている」と語った。

休養の理由については「その時に休んで。60歳になった私は、普通の会社でいったら、定年になる人も多いわけだから。“次、どんな風に生きたいと思うのか”を感じたいの」と説明。2月4日に60歳を迎えて以降の人生の歩み方を考えていると明かした。

そのため「感じるために、色んなところに旅行に行ったりとか。解放する時間を作ろうと思っていて」と構想を明かし、韓国や欧州、日本国内でも旅行するプランをイメージしていた。

そこで仲の良い飯島に「どこか行こうよ。ハワイはどう？」と誘うと、飯島は「行きましょうよ！」と二つ返事で話が進み、2には笑顔に。

小泉は「この番組のおかげでパスポートを取ったの。10年ぐらい持ってなかったの。もう旅行行かないという気分でいた」というが、新たな自分探しの旅に思いをはせていた。