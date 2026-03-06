3月4日、Xで一般ユーザーが生成AIによる画像を投稿。《「マクドナルドで働く若き日の小泉今日子」ついにAIは日本人のタレントまで描けるようになったか》という文言とともに投稿されたのは、昭和の雰囲気が漂うマクドナルド風の店内で、当時の制服に身を包んだ小泉今日子風の店員姿だ。この投稿は瞬く間に拡散され、95万件近いインプレッションを記録した。これに対し、小泉が代表を務める「株式会社明後日」のアカウントが