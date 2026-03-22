女優で歌手小泉今日子（60）が22日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。共演した女優飯島直子（58）に突然“求婚宣言”をした。小泉が飯島を右手で指しして「テレビで見ていて、大好きだったんですよ」と女優でタレントYOUに話しかけ「この人（飯島）と結婚したいと思って見てたんです。缶コーヒーのころから」とかつて缶コーヒーのCMでブレークした飯島に対し、衝撃告白した。小泉は「日曜日のさあ〜番組とか出