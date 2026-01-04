この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

中小企業でも大儲けできる方法はコレ！必ず利益を上げられるので絶対に実践してください。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「中小企業でも大儲けできる方法はコレ！必ず利益を上げられるので絶対に実践してください。」と題した動画を公開。1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、中小企業が大手と戦わずして勝てる「穴場」を見つけるための強力なフレームワーク「3C分析」について解説した。



動画で市ノ澤氏は、「3C分析なんて知っているよ」と思っている経営者ほど、その本質を使いこなせていないと指摘する。3C分析とは、Customer（顧客・市場）、Competitor（競合）、Company（自社）の3つの要素を分析し、自社が勝てる領域を見つけ出すための戦略ツールだ。氏は「戦いを略すと書いて戦略と読む。戦わずに勝っていくことが重要だ」と述べ、価格競争を避けるための分析の重要性を説いた。



市ノ澤氏は、自身の会計事務所の経験を具体例として挙げた。当初は、市場を「会計事務所を探している顧客」、競合を「他の会計事務所」と捉え、低単価の記帳代行などで価格競争に陥り、赤字に転落したという。これが3C分析を怠った「ビフォー」の状態だった。



そこから氏は3Cを再定義。顧客の本当のニーズは単なる記帳代行ではなく、「経営改善」や「財務改善」にあることを見出した。そして、競合を「経営コンサルタント」へと再設定。これにより、自社のポジショニングを「伴走支援型」のコンサルティングへとシフトさせ、高単価でも顧客に選ばれる状態、つまり「アフター」の姿を築き上げたのだ。



3C分析のメリットとして、市ノ澤氏は「客観的な視点から事業を分析できる」「市場ニーズや競合の状況を把握し、自社の強みを活かせる方向性が明確になる」といった点を挙げる。



本動画は、単に3C分析の定義を説明するだけでなく、具体的な失敗と成功の事例を通して、ビジネスで勝つための戦略的思考法を学ぶことができる内容となっている。市ノ澤氏は、「まずは一度、手を動かして試してみてください」と視聴者に呼びかけ、行動することの重要性を強調して締めくくった。