3日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に昨季までヤクルトで監督を務めた郄津臣吾氏が登場し、日本人の最強クローザーについて言及した。

日本人の最強クローザーに高津氏は「今だったら松山か平良かなと思いますね」と中日・松山晋也、西武・平良海馬を挙げた。その理由について「ピッチングが上手いというか、ピッチングになっているというか、1イニング、ショートイニングを抑える術をわかっているんじゃないかなと見ていますね」と説明。

具体的にうまさについて高津氏は「（上手い）駆け引きしますよ。まっすぐだけで勝負する、球が速いからまっすぐだけじゃなくて、バッターカウント、ピッチャー不利カウントだからまっすぐを投げるのではなくて、いろんな球種を投げる。たくさんの球種は投げないですけど、違う球種でバットを振らせたりとか、カウントを整えたりできるので、彼ら2人はすごく優秀なクローザーだと思いますね」と評価した。

「細かいこともできるし、平良選手はクイックも上手いですしね。すごく良いクローザーだと思いますね」と絶賛した。

（ニッポン放送ショウアップナイター）