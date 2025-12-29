ボーンマスvsアーセナル スタメン発表
[1.3 プレミアリーグ第20節](バイタリティ スタジアム)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 8 アレックス・スコット
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 19 ユスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 17 フレイザー・フォスター
DF 6 フリオ・ソレール
DF 15 アダム・スミス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 4 ルイス・クック
FW 21 アミン・アドリ
FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ
FW 26 エネス・ウナル
FW 50 レミ・リースドティン
監督
アンドニ・イラオラ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 23 ミケル・メリノ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります