[1.3 プレミアリーグ第20節](バイタリティ スタジアム)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ボーンマス]

先発

GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ

DF 3 アドリエン・トリュフォー

DF 5 マルコス・セネシ

DF 20 アレックス・ヒメネス

DF 23 ジェームス・ヒル

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 8 アレックス・スコット

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 19 ユスティン・クライファート

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 エバニウソン

控え

GK 17 フレイザー・フォスター

DF 6 フリオ・ソレール

DF 15 アダム・スミス

DF 18 バフォデ・ディアカイト

MF 4 ルイス・クック

FW 21 アミン・アドリ

FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ

FW 26 エネス・ウナル

FW 50 レミ・リースドティン

監督

アンドニ・イラオラ

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 23 ミケル・メリノ

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります