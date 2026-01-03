「ママがいない」155センチ90キロから40キロ減量した43歳母、小5の息子の訴え

日本の20代女性の2割前後が低体重

「日本の20代女性では2割前後が低体重（痩せ）（体格指数 (BMI) < 18.5）あり、先進国のなかでも特に高率である。低体重や低栄養は骨量の低下や月経周期異常をはじめとする女性の健康に関わるさまざまな障害と関連していることが知られている」

これは、2025年4月17日、日本肥満学会が発表した、『 女性の低体重/低栄養症候群（FUS） 』 に書かれている文章だ。

若い世代の痩身願望は高く、低体重の女性は、先進国のなかでも特に高率だという。これには、長年、ファッション業界を中心に、「痩せていることは美しい」という価値観を発信してきた影響もあるだろう。SNSでも「痩せたらモテた」などの情報が拡散され続けている。

「痩せ＝美」という意識は深く浸透しており、若い世代を中心に、強い痩身願望を植え付けている。そうなると、太りやすい体質の人は肩身が狭くなり、極度な減量に走ることもある。痩せても維持のためには運動や食事制限が必要だ。その結果、摂食障害になってしまったり、月経不順や骨密度の低下で健康を損ねてしまう例もある。

冒頭の声明書では、“近年では糖尿病や肥満症の治療薬であるGLP-1受容体作動薬の適応外使用が「安易な痩身法」として紹介され、社会問題となっている。”とも書かれている。

つまりは、「痩せていればいい」のではなく、太りすぎも痩せすぎも問題があり、「健康」が何より重要なのだ。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは「浮気調査をしていると、痩せている人の方が、恋愛へのアクセスはしやすいと感じます。肥満体型だった人が痩せたことで、浮気が始まる場合もあるし、浮気をしたくて痩せる場合もあるのです」と言う。

山村さんに依頼がくる相談の多くは「時代」を反映している。同じような悩みを抱える方々への問題解決のヒントも多くあるはずだ。山村さんは問題解決をともにするために、カウンセラーの資格も持っている。個人が特定されないように配慮をしながら、どのように問題解決に向けていったのかを伝える連載が「探偵はカウンセラー」だ。中でも世相を反映している事例をお伝えする「探偵はカウンセラー」正月SP第3回のテーマは「ダイエットとルッキズム」。

今回山村さんのところに相談に来たのは45歳の会社員、義夫さん（仮名）。「妻がどんどん痩せていって、そこに外泊が続いてるんです」という。

空港から直接カウンセリングルームに

今回山村さんのところに相談に来た義夫さんは「妻が痩せてから、浮気の気配がある。小学校5年生の息子を夜に留守番させ、出かけることも不安で」と山村さんに連絡をしてきた。

義夫さんは、建築関連の仕事をしており、アジアと日本を行ったり来たりしている方です。帰国した朝に「今、羽田空港にいるのですが、伺っていいでしょうか」と電話がありました。

1時間半後に、義夫さんは大きなスーツケースを抱えて、カウンセリングルームにいらっしゃいました。顔が真っ黒に日焼けしており、筋肉質で中肉中背の体型をしている誠実そうな男性です。

「今、東南アジアから帰ってきたばかりです。僕は向こうで橋や道路を作る仕事しており、現場監督のようなことをやっています。外に出ていて、日差しが強いからこんな焼けてしまうんですよ」

肝心の話題に入るのをためらうように、仕事のみならず、向こうの生活、食べ物や食あたりした話などしばらくしていました。そして、ため息をつくと、「妻が浮気している感があります」と吐き出すように言い、LINEの画面を見せてきたのです。

「まだママが帰ってこない」

そこには、息子さんと思しき人から、メッセージで、21時に「またママが帰ってこない」とあり義夫さんが「友達とご飯を食べてるんだよ」と送信。24時に「ママいない。パパいつ帰ってくるの？」とあり、義夫さんは「明日の朝帰るから大丈夫。家から出ないでね。インターホンは無視していいよ」とある。そして深夜3時に「飛行機だよね。帰ってきてね」というメッセージがありました。

「11歳の息子は、過保護気味に育ててしまったこともあり、夜に一人になることを嫌います。妻もそれを知っているのに、息子に留守番させて朝帰りをしたのです。妻は息子が一人でも平気なように、親離れ・子離れを考えているようですが、まだ早いとも思っています。アメリカだったら13歳未満の子どもをひとりにさせるのは虐待ですよね。夜、妻がいないと息子は私に電話やLINEをしてきます。その頻度は増えています」

身長155センチで60キロ程度

まずは夫婦について伺うと、職場結婚して13年だそうです。当時、妻は義夫さんの会社で契約社員でアシスタントとして働いていました。働きぶりに好意を持った義夫さんが食事に誘い、交際に発展してプロポーズ。

「彼女は30歳、僕も32歳で適齢期だったんです。人間として彼女に好意を持ったし、信頼できる人だと感じました。僕は、健康的な人が好きでルックスも可愛らしいと思いました。でも妻と結婚すると同僚に話した時は、“お前、ぽっちゃりマニアだったんだ”と言われた時は、ショックでした」

当時、妻は身長155センチで60キロ程度だったとのこと。BMIは24.9なので、日本肥満学会の基準では「普通体重」です。

「うちの会社の女性は、痩せ体型の人が多い。妻は“小豚ちゃん”などとからかわれていましたし、私の前でも“太っているから”と常に恥ずかしがっていました。結婚式の時は“この日だけは綺麗になる”と壮絶なダイエットをして10キロ減量。生理も止まりました。その後、太り続けていったのです」

座りっぱなしの仕事で、体重が90キロに…

結婚後の妻は、契約社員を辞めて、自宅近くの歯科医院の正規職員として就職します。

「自転車で5分の上に、座っているだけ。さらに、患者さんからお菓子をたくさんいただくので、結婚式で減らした10キロは半年もしないうちに元どおり。妊娠の時も20キロ以上太ってしまい、妊娠糖尿病になりました」

結婚前に壮絶なダイエットをして10キロ痩せたと言っていました。急激にダイエットをするとリバウンドの可能性も高いのです。出産してからは、思いのままに食事を楽しんでいたようです。

「ときどき、太り過ぎを指摘していたのですが、不機嫌になるので自然に言わないようになりました。もともとふっくらしていた妻が好きでしたけど、。ただ、3年前の健康診断で、妻の結果が悪く、体重も90キロ近くになっていることもわかり、痩せることを提案しました」

「ブタどころか樽じゃないか」

たしかに155センチで90キロだと、BMIは37.46。肥満度3で内臓疾患などの可能性も高くなります。糖尿病などの生活習慣病を専門とする内科の小田切容子医師はこう語る。

「ダイエットをして急激にやせると、生きていくために必要なエネルギーを、筋肉を壊して作ろうとするため筋肉量が減ります。そして身体は飢餓状態だと思って代謝も落とすので、太りやすい体になるのです。生理が止まるのも、理由があります。人間が生きていくのにまず自分の生命維持が必要ですから、生殖機能は二の次になり、コスト削減のような形で生理が止まるのです。

そのあと食事摂取量を普通に戻すと、代謝が落ちているから太りやすく、しかも身につくのは脂肪ばかりということになります。 そうやって急激に体脂肪が増えて太ると、脂肪肝、糖尿病などが発症しやすくなります」

妻は急激なダイエットで生理も止まったことがありました。だからこそ太りやすい体質になってしまっており、そこからの病気も疑われる状況になっていたのです。

そこで義人さんは妻だけではなく自身も一緒にダイエットに取り組み、食事や運動を気を付けるようになりました。ところが妻だけ痩せない。

「それは隠れてお菓子を食べていたからなんです。それに僕はキレてしまい、汚い言葉でののしってしまったんです」

詳しく聞いてみると、「ブヒブヒエサを食らってるから、そんなブタになるんだ」「ブタどころか樽じゃないか、このクソブタ」、「ちょっとは痩せてみろ。ブタだから無理か！違うだろう！！」などとまくしたててしまったのだとか。これはひどい言葉です。

「妻の健康を思って、僕も一緒に頑張ったのは結構たいへんだったのに裏切られて……怒りを感情のままにぶつけた僕が軽率でした。それ以降、夫婦仲が悪くなり、それまでに月1回程度はあった、夫婦関係も完全に消滅。レスになりました」

タイミング悪く、それと同時に海外の橋や道路を作る部署に異動になります。

「プロジェクトがスタートした半年ほどは、現地に住んでいましたが、今は現地に2週間ほど進行確認のために滞在しています。息子のことも気になっていたので、日本にいられるのはよかったのですが……」

1年前から痩せ始め

夫婦関係が悪くなってから妻は、好きなアニメの応援上映や聖地巡礼、2.5次元舞台鑑賞の趣味を再開。のめり込むというよりは、ときどき観にいってファン仲間と交流するライトな感じだそうです。

「子育てや家事の比重はどうしても妻が高くなってしまう。多くの負担をかけたので、妻が自由に楽しそうにしているのは、僕も嬉しい。そうするうちに、妻がどんどん痩せてきたのです」

痩せ始めたのは1年前から。最初、病気を疑っていたら「歯科医院の同僚とジムに行ったらハマった」と言ったとか。

「これはいい変化だと見守っていたら、みるみる痩せていくんです。今は結婚式時点の体重以下になっていると思います。つまり、1年間で40キロ近く痩せたってことです」

1年かけて90キロから50キロに減量したのであれば、健康への負荷も大きくはありません。適正体重で健康的です。しかしあまりの変化に義夫さんが妻に「痩せすぎではないか」と話しかけると、「お前がデブってバカにしたから、自分で頑張ったんだよ」と攻撃的に言われて、口をつぐまざるを得なかったとか。

痩せたことと同時に、義夫さんが海外にいっている間に外泊の頻度が増えていることも気になります。妻に「誰と会っているのか？」と聞くと、「はあ？ 離婚でもする？」と言われたのです。

「妻の口から、離婚という言葉を聞くのも驚きました。妻は息子の親権は自分が取れると確信している。でも家族ってそうじゃないじゃないですか。息子だっておそらく私たちの離婚は望んでいない。それにもしかして、離婚になってしまったら私はとても寂しいし虚しい。妻が何をしていても、家族の状態のまま、お互いのわだかまりを溶かしていきたい。事実を押さえて、妻側から離婚できないようにしたいのです」

◇たしかに155センチで90キロとなると、体調が不安になってくるが、感情的な言葉は暴力でもある。とはいえまだ妻が浮気しているとは限らない。小学5年生の息子も繊細な時期で心配だ。

では実際はどうなっていたのか。義夫さんや家族の決断は。後編「 155センチ90キロから40キロ減量した43歳浮気妻が「どうしても許せなかった」こと 」で詳しくお伝えする。

