人気女優の突然の発表だった--2025年12月23日、女優の波瑠（34）が俳優の高杉真宙（29）と結婚したことを、自身のInstagramで発表した。

結婚をいち早く報じた「スポニチ」によると、2人は2023年4月期放送の『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）での共演をきっかけに、お互いが大好きなオンラインゲームで親交を深めて交際に発展。そのままゴールインを果たしたという。スポーツ紙記者が語る。

「ドラマでは、波瑠さんが敏腕キャリアウーマンながら私生活はズボラな主人公を、高杉さんが家事が得意で主人公に"お嫁くん"として迎えられる後輩社員を演じました。

制作発表会見の際、波瑠さんは、『本気で最近、"お嫁くんっていないのかな？"って思っています。家に帰った時にお風呂が沸いていたら、シンプルにうれしい』となかなか真剣な表情で話していました。結婚後、家事はどちらがこなすのかが気になるところです」

Instagramで、2人は連名で《仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました》と結婚に至った経緯を説明。《未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます》と意気込んだ。

大物夫婦の誕生だが、2人にはこれまで熱愛などの報道がほぼなかった。芸能担当記者が語る。

「波瑠さんは2015年に一部スポーツ紙である俳優との交際を報じられましたが、ほどなくして破局。それが唯一の報道で、最近は記者周りでも浮いた話はほとんど聞きませんでした。

高杉さんに至っては、イケメンながらこれまでノースキャンダルでした。だからこそ『わたしのお嫁くん』の時の仲睦まじさは、もしかしたら……と思わせるものがありました」（芸能記者）

2025年12月26日のよく晴れた昼下がり、2人の姿は都内の高級マンション前にあった。一歩前を歩く年下の高杉を、メガネをかけた白セーター姿の波瑠が微笑みながら続く。裾を折り返しロールアップしたデニムパンツはお揃いだ。新婚ホヤホヤの2人に記者が話しかけると、夫婦は目を見合わせつつも笑顔で応じた。

--結婚おめでとうございます。

「プライベートなことなので恐縮ですが……思い出深い1年でした」（高杉）

2人は記者に頭を下げると、波瑠を後部座席に乗せ、車で走り去った。

いずれも2025年10月期の民放ドラマで存在感を示した波瑠と高杉。今年の活躍にも期待大だ。